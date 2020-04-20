隔條街就是義大世界…學生爆「照常上課」：防疫作為呢？義守大學回應了

▲義大世界就在義守大學對面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

磐石軍艦案中，目前高雄市確診為9例，高雄市府19日決議確診個案曾涉足的地點都至少有封館一天，暫停營業進行消毒，公布第一波地點包含了高雄知名景點義大世界，不過就隔一條路對面的義守大學，學生進出商城頻繁，打工、用餐，學校卻沒有相關防疫作為，引發學生議論紛紛，深怕造成校內群聚感染。

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▲義大世界封館消毒 。（圖／義大世界提供）

列為第一波確診個案曾到過的7點之一的義大世界購物廣場宣布，20日義大世界購物廣場及義大遊樂世界休館/休園一日，將進行全面清潔消毒。雖然百貨公司和遊樂園緊急封館消毒，但就隔一條路，義大世界正對面就是義守大學，不少義大學生用餐、採買、甚至連打工都是在義大購物廣場裏頭，但義大世界購物廣場及義大遊樂世界選擇休館一日，但同天義守大學還是照常上課。

▲義大世界就在義守大學對面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

有學生向記者透露「有人發文說很怕！」，大家從19日晚間已經再討論，紛紛打電話進衛保組，認為警示景點就在對面，平時大家在百貨公司用餐、打工，幾乎和義大世界離不開，現在義大世界列為確診病例曾去過的地方，也引發學生們人心惶惶，不斷在社群網站《Dcard》上瘋狂討論，為何警示景點就在對面，學校卻沒有任何作為。也希望學校正視校內群聚感染的可能性，盡快改成遠距教學或採取其他防堵傳染的措施。

義守大學公關室則表示，學校昨晚(19日)就有發信通知學生相關請假辦法，也有進行相關協助，不過，詳細完整訊息還須待各單位彙整。至於遠距教學，學校已建置完整的遠距教學設施，至於全面實施時間需依照教育部防疫停課標準規定辦理，目前全校都還是維持正常上課，對於疫情也持續掌握中，學生請假等都是從寬辦理，消毒部分19日晚上結束大學面試後，當晚也進行過全面消毒。稍後也會通知教職員工生最新的因應措施（如期中考、請假事項等）。

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