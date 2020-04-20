磐石艦官兵「北市足跡曝光」　除了去家樂福爭鮮⋯還有京站、北車

▲台北市足跡。（圖／翻攝Google地圖，下同）

記者楊亞璇／台北報導

敦睦遠訓支隊已有24例確診個案，中央流行疫情指揮中心目前已掌握接觸者共255人，其中177人為居家隔離對象，78人為自主健康管理對象，將陸續安排採檢，由於部分個案下船後曾至國內約91多處公共場所活動，指揮中心今也公布布網址，供民眾查詢。根據該地圖顯示，北市有5場所被公佈。

磐石艦24名確診個案縣市分布包括台北市1例、新北市1例、基隆市1例、桃園市2例、 台中市3例、雲林縣1例、嘉義市1例、台南市 1例、 高雄市9例、屏東縣4例。各縣市政府也陸續曝光個案足跡，北市副市長黃珊珊上午在記者會上表示，北市1例個案，曾騎機車載女友到桂林路上的家樂福吃爭鮮，有脫下口罩，不過沒有進入賣場。

不過，根據敦睦艦隊確診個案足跡顯示，在北市的足跡包括京站時尚廣場、台北車站、捷運復興崗站、北投區光明路1號，及已由黃珊珊公布的家樂福桂林店爭鮮壽司。

不過據了解，北市衛生局針對設籍北市個案疫調後，已經完成6度消毒作業，消毒地點包括個案女友家、女友家附近2地點、家樂福、政戰學院、台北車站，該個案也曾至外縣市找朋友，並經過板橋車站。因此，可推斷中央所公布的地點，包含其他縣市前往台北的人足跡。

新北部分，根據指揮中心資料，確診官兵曾到訪人潮擁擠的板橋車站、永和樂華觀光夜市，以及五股區成泰路的小林眼鏡及迪里休斯早餐店。