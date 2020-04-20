大陸坦承疫情致「前所未有的困難」…積極自救：央企復工復產率達99.4%！

▲新冠肺炎疫情重創全球經濟。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，大陸國資委秘書長彭華崗日前坦言，新冠肺炎疫情對大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，不過中央企業2月底復工復產率已經超過90%，目前已達到99.4%；受疫情衝擊較大的建築、汽車、旅遊等企業都克服困難在同行業率先復工。

4月20日上午，國務院新聞辦公室舉行記者會。彭華崗在會上透露，央企一季實現營業收入6兆元人民幣（下同），年增率下降11.8%，超過8成企業營業收入下滑；實現淨利潤1304億元，年增率下降58.8%；57家企業淨利潤年增率下滑，26家企業經營淨虧損，「雖然3月份月度淨利潤比2月份明顯回升，但與上年同期相比還有較大差距。」

他坦言，疫情全球大流行導致國內外需求驟然萎縮、原油等大宗商品價格急劇下跌，部分能源類央企執行國家政策向全社會讓利，在市場和政策的疊加影響下，石油石化、航空、汽車、電網等企業收入效益都出現深度下滑。

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透）

彭華崗表示，從整體上看，雖然多數中央企業生產經營遇到前所未有的困難，效益恢復增長面臨巨大壓力，但各企業都在採取有效措施，努力克服困難，千方百計挽回損失，總體運行還是保持平穩狀態。

他指出，在復工復產方面，石油石化、電網電力、鋼鐵、機械裝備製造和航空運輸等企業，春節、疫情期間不停工，全力穩定生產經營，央企復工復產率目前已達到99.4%。

彭華崗稱，受疫情期間部分停工停產影響，首季央企完成固定資產投資3647.6億元，按年下降4.5%，但3月完成投資按年增長4.1%，月度投資規模已恢復至正常水準；截至3月底，央企平均資產負債率65.6%，按年下降0.1個百分點；56家企業資產負債率按年下降，37家企業降幅超過1個百分點；帶息負債比率40.3%，按年持平；流動比率、速動比率等按年小幅提升，整體償債能力保持穩定。

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