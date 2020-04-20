史丹佛大學：實際病例數比確診高50-85倍　但致死率相當流感

▲目前尚未研發出新冠肺炎的疫苗。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國史丹佛大學（Stanford University）的研究人員在4月初時，為了測試新冠病毒，徵得了3330名測試者的血液樣本。研究指出，聖塔克拉拉郡（County of Santa Clara）的新冠肺炎病例數比確診病例數高出50倍至85倍，不過致死率倒是和「流感相當」，只是因為缺少疫苗，所以情況會有所不同。

據《斯坦福日報》（The Stanford Daily）報導，加州史丹佛大學的研究人員4月初時，根據血清陽性率來對新冠肺炎進行研究，以聖塔克拉拉郡來說，新冠肺炎的病例數比確診數要高50倍至85倍，也就是真實的病例數應該介於4萬8000人至8萬1000人之間，然而目前數據卻僅有近2000例。

▲美國目前是全國疫情最嚴重的國家。（圖／達志影像／美聯社）

醫學教授兼研究負責人傑伊.巴塔查亞（Jay Bhattacharya）表示，研究結果指出，新冠肺炎的死亡率「與流感相當」，因為目前尚未研發出疫苗，所以兩種情況並不相同。話雖如此，他仍警告，新冠病毒依舊「是一種致命的病毒」。

研究人員徵得3330個血液樣本，並透過藥物檢驗處「Premier Biotech」所提供的測試方法檢測。在這些樣本中，共有50個呈現陽性，表示原始患病率為1.5%。傑伊.巴塔查亞表示，這個測試仍有瑕疵之處，所以「不足以用於個人和臨床的決策」，但是估計患病率則是沒問題的。

傑伊.巴塔查亞也補充說道，「在全國範圍內進行類似的研究絕對至關重要」，因為了解病毒才是下決策最關鍵的一步。