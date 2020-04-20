影／假冒疫調人員打電話恐觸法　陳時中：別因好奇「最高罰100萬」

記者陳涵茵／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦截至今（20日）已有24人確診，700多名官兵疫調完成，皆已全數入住檢疫所隔離14天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中再三強調「誠實以對就是防疫有功」，也呼籲民眾勿假冒疫調人員，最高可處100萬罰金。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



請繼續往下閱讀...

根據疫調報告4月15日至18日確診者停留超過15分鐘的地點，已於今日上午簡訊發出提醒，提醒民眾提高警覺並進行自主健康管理。此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提到，有集中檢疫所的官兵反映，有人假借疫調人員名義，撥打電話去做詢問，「相信社會上可能有人比較有好奇心，但要提醒，冒充疫調人員是有刑責的，冒充公務人員而行使其職，損害他人之利益，會處5年以下有期徒刑，並處100萬以下罰金。」呼籲社會大眾不要因為好奇而觸法。

▲陳時中呼籲社會大眾勿製造對立。（圖／衛生福利部）



根據刑法第158條，冒充公務員而行使其職權者，處3年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金；以及根據個人資料保護法第41條，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第六條第一項、第十五條、第十六條、第十九條、第二十條第一項規定，或中央目的事業主管機關依第二十一條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。