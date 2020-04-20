梅家樹：敦睦艦隊隔離期間絕無包商登艦　「如果有，請提供人事時地」

▲國防部海軍司令部副司令梅家樹強調，在軍艦靠港隔離期間，絕對沒有人員到船上來。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者賴文萱／台北報導

海軍敦睦艦隊累積24人確診新冠肺炎，傳出在隔離期間有官兵偷跑上下船，甚至是包商也有登艦，引發外界質疑。對此，國防部海軍司令部副司令梅家樹今（20）日回應強調，在這之間絕對沒有人員到船上來，但隨後又補充，「如果有，也希望外界能提供精準的人事時地，我們也想了解更清楚資訊」。

磐石艦24位官兵染疫，究竟感染地為何引發議論，外界紛紛傳出軍艦停靠左營港時，曾有官兵、外人偷偷上下船，甚至期間也有運送物資的包商登艦。不過，國防部皆否認，還強調「沒有架梯子，怎麼上下船？」

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▲磐石號。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體再度提問，「外界指稱有包商上船到底有還沒有，還是指得是14日早上8點上船的左營醫院檢疫人員？」梅家樹回應，在14日早上連檢結束後才解除人員管制，這個都有落實執行，強調在這之間絕對沒有人員到船上來。

但梅家樹隨後又補充，有關包商到船上這件事，如果能夠提供更精準的人事時地，相信對整個的疫調工作能夠更有助益，「希望外界能提供，我們也想了解更清楚的一些資訊。」

至於是否有領港人上船？梅家樹則回答，「報告，有！不過領港人都有進行居家自主管理，都已經把這些措施做完整了。」