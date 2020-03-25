　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「超毒班機」8人疑似染疫…超長航程17個小時！前一日同個航班號也確診4人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,新冠病毒,疫情,研究,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲境外輸入案例成為多國防疫重點。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古自治區官方25日通報，2020年3月24日22時至25日9時，新增境外新冠肺炎輸入性病例8例，均為疑似病例。8例疑似患者都是乘坐同一個航班，從法國巴黎返回北京。截至25日9時，內蒙古累計報告境外新冠肺炎輸入性病例12例，其中2例為確診病例、10例為疑似病例。

8例疑似患者均乘坐中國國際航空CA934航班，從北京首都國際機場分流到呼和浩特白塔國際機場，於3月24日抵達呼和浩特市，按照對入境人員新冠肺炎防控的相關要求進行了排查，經自治區、呼和浩特市兩級專家會診，診斷為新冠肺炎疑似病例。

截至25日9時，內蒙古累計報告境外輸入性病例12例，目前均在內蒙古自治區第四醫院接受隔離治療；密切接觸者均在呼和浩特市定點場所集中隔離醫學觀察，實行全程閉環管理。

此前，天津官方23日通報，3月22日18時至23日6時，新增報告4例境外輸入確診病例（中國籍3例、法國籍1例），全為巴黎飛北京的CA934航班乘客。

▲新冠肺炎,新冠病毒,疫情,研究,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎擴散全球。（圖／達志影像／美聯社）

為防範新冠肺炎疫情輸入，大陸民航局22日宣布，所有目的地為北京的國際航班，從23日起要先轉至周邊的12個城市的「第一入境點」，實施檢疫並辦理入境手續、行李清關；旅客必須符合檢疫登機條件，才能再搭乘原航班進入北京。

民航局公布的12個「第一入境點」為天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安。各個航空公司航班指定的第一入境點並不相同，必須至民航局、航空公司官網查詢，並可能根據疫情變化進行調整。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
又1空姐確診新冠肺炎！航空業累積2機師2空服員中鏢
「買個午餐是在哭？」高中留學生返台花蓮趴趴走　高調吃蚵仔煎下
花35元買茶中千萬！小七開出4張統一發票特別獎　快看是不是你
史上最大徵收案「桃園航空城」環評大會過了！桃機承諾做好減災計
送女兒最後一程　劉真父「緊護媽媽」快速步入靈堂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4天檢測縮至2分鐘　華為「AI新冠病毒分析儀」前進菲律賓

台商復工／進蘇州全需「核酸檢測＋隔離」　台幹還原浦東—昆山12小時

全年旅遊收入將少5兆　陸多地推「2.5天假」刺激消費

老師被曝「講台性侵女童」4年　被害人「心碎自白信」曝光

「超毒班機」8人疑似染疫…超長航程17個小時！前一日同個航班號也確診4人

運動員免疫力更好？　復旦體育教授：在肺炎之前跟普通人一樣

「解密狡猾新冠肺炎病毒」　潘烈文：前一周唾液感染力超強！

利用基因編輯技術　北京科學家「精準刪除」動物特定記憶！

37歲男當孩子面冷血殺妻　2小時後報應來了…「逃亡中車禍喪命」！

獨家直擊／台灣媳婦「湖北解封」大作戰！辦證流程繁瑣...有人證件不全被扣留

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

4天檢測縮至2分鐘　華為「AI新冠病毒分析儀」前進菲律賓

台商復工／進蘇州全需「核酸檢測＋隔離」　台幹還原浦東—昆山12小時

全年旅遊收入將少5兆　陸多地推「2.5天假」刺激消費

老師被曝「講台性侵女童」4年　被害人「心碎自白信」曝光

「超毒班機」8人疑似染疫…超長航程17個小時！前一日同個航班號也確診4人

運動員免疫力更好？　復旦體育教授：在肺炎之前跟普通人一樣

「解密狡猾新冠肺炎病毒」　潘烈文：前一周唾液感染力超強！

利用基因編輯技術　北京科學家「精準刪除」動物特定記憶！

37歲男當孩子面冷血殺妻　2小時後報應來了…「逃亡中車禍喪命」！

獨家直擊／台灣媳婦「湖北解封」大作戰！辦證流程繁瑣...有人證件不全被扣留

泰國緊急狀態前夕　6萬移工「出逃擠爆邊界」苦嘆沒錢只能回家

北市「2處免費泡腳池」採實名制、泉源公園關閉至4月底

國立空中大學雲林服務處25日揭牌　行政洽公不用再到嘉義中心

竹市防疫消毒大隊成立 公園、車站共137處　2周內消毒完成

4貓圍繞討食！貓奴住持「佛系餵食」　網歪樓：還拍不救

奧運棒球6搶1最快11月舉辦　最晚明年1月開打產生名額

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

創業被倒…錢莊圖謀3名幼女　悲情父偷竊遭逮押送法院還想逃：我要照顧家人

柯文哲推科技防疫　用大數據建圖像化疫情預警地圖

公司登記證照！她表格填「多益830分」...主管怒罵：是在挖苦別人？

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

大陸熱門新聞

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

42歲北京男確診 懷疑「走樓梯」感染

泰國返回「拒絕隔離」！女怒嗆防疫人員：我要告你　官方回應了

他客運上「急速病亡」…官方：另一種致命傳染病

豐川後悔捐4500個口罩給中國！無錫10倍返還

徐正文再出面　提152童6孕婦名單

陸解剖29例新冠病亡患者：免疫系統受損

陸學者談初防疫：見不到湖北主要官員

25歲妹一年暴瘦48公斤「蠟黃眼睛凸」　減肥手術後超慘

陸專家：新冠病毒排毒時間比SARS、流感更長

上海新增19例確診　「3例都是台北轉機」

蒙古國2025年恢復「回鶻式蒙古文」

李克強：廣交會將研究以網路等方式替代舉行

妻子、大舅下去推車被丟包雪山　駕駛開走半小時才想起

更多熱門

相關新聞

金萬林攜手美國AGI開發新冠肺炎檢測套組　第一批量產6000套

金萬林攜手美國AGI開發新冠肺炎檢測套組　第一批量產6000套

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，國內基因檢測大廠金萬林（6645）今（25）日宣布與美國知名基因檢測公司AGI（Arbelos Genomics Inc）合作開發新冠肺炎檢測與自動判讀套組，預計在通過美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權(Emergency Use Authorization, EUA )後，即可加入美國本土篩檢行列，預估第一批合作研發產量為6000套，每套可篩檢48人，合計可篩檢28.8萬人。

抗疫！星展分行設1公尺等候距離

抗疫！星展分行設1公尺等候距離

5大電商抗疫推好康　力挺醫護

5大電商抗疫推好康　力挺醫護

美軍EP-3E電偵機現蹤我西南外海

美軍EP-3E電偵機現蹤我西南外海

防疫旅館1天3500元　居家檢疫喊吃不消

防疫旅館1天3500元　居家檢疫喊吃不消

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫內蒙古境外輸入

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

無視居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

辛龍悲慟首次現身！「憔悴快閃進劉真靈堂」

劉真「旋轉舞姿」靈堂照曝光！

KID單身3年大街調情小許維恩！　經紀人57字認「戀愛ing」

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面