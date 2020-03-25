「超毒班機」8人疑似染疫…超長航程17個小時！前一日同個航班號也確診4人

▲境外輸入案例成為多國防疫重點。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古自治區官方25日通報，2020年3月24日22時至25日9時，新增境外新冠肺炎輸入性病例8例，均為疑似病例。8例疑似患者都是乘坐同一個航班，從法國巴黎返回北京。截至25日9時，內蒙古累計報告境外新冠肺炎輸入性病例12例，其中2例為確診病例、10例為疑似病例。

8例疑似患者均乘坐中國國際航空CA934航班，從北京首都國際機場分流到呼和浩特白塔國際機場，於3月24日抵達呼和浩特市，按照對入境人員新冠肺炎防控的相關要求進行了排查，經自治區、呼和浩特市兩級專家會診，診斷為新冠肺炎疑似病例。

截至25日9時，內蒙古累計報告境外輸入性病例12例，目前均在內蒙古自治區第四醫院接受隔離治療；密切接觸者均在呼和浩特市定點場所集中隔離醫學觀察，實行全程閉環管理。

此前，天津官方23日通報，3月22日18時至23日6時，新增報告4例境外輸入確診病例（中國籍3例、法國籍1例），全為巴黎飛北京的CA934航班乘客。

▲新冠肺炎擴散全球。（圖／達志影像／美聯社）

為防範新冠肺炎疫情輸入，大陸民航局22日宣布，所有目的地為北京的國際航班，從23日起要先轉至周邊的12個城市的「第一入境點」，實施檢疫並辦理入境手續、行李清關；旅客必須符合檢疫登機條件，才能再搭乘原航班進入北京。

民航局公布的12個「第一入境點」為天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安。各個航空公司航班指定的第一入境點並不相同，必須至民航局、航空公司官網查詢，並可能根據疫情變化進行調整。

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