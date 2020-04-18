60桌喜宴變家宴…新人苦笑登記！曝他們照辦婚禮「只來3桌」一家全臉綠了

▲60桌喜宴變家宴…新人苦笑登記！（圖／東森新聞，下同）



記者許力方／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，雲林一對新人原訂今年4月12日辦婚宴，席開60桌，已經寄出300多張喜帖了，被迫取消延後，爸爸只能一一傳簡訊道歉。莿桐另一對新人則照常舉辦婚禮，原本席開25桌，過了開桌時間，僅10多名賓客到場，最後算一算實到3桌親友，讓新人一家臉綠。

中央流行疫情指揮中心不僅建議停辦室內100人以上、室外500人以上集會活動，還下達「社交距離」禁令，不排除潛藏有未就醫或無症狀之感染者進入社區，建議民眾避免出席大型社交活動、娛樂場所，室內保持1.5公尺、室外1公尺距離，降低社區感染風險。

婚宴業者透露，莿桐有一對新人「逆時中」舉辦婚禮，席開25桌，結果現場僅10多名賓客到場，300人的宴會廳只來了30人，3桌親友尷尬地對望，喜宴瞬間變冏宴。賓客中有一名陳先生，本來4月12日兒子要辦喜宴，擔心類似場面發生，也決定忍痛喊卡延後。

準新娘受訪時笑笑地說「也沒辦法，小小的失落感，但其實就是後續再補辦，現在家宴的話就先穿一套。」這對新人從食品展相識，交往1年多，去年1月正式提親，決定一起步入禮堂，11月就將婚期訂在4月，席開60桌，印了500多張喜帖，上個月才發出去300多張，現在全部喊卡，爸爸陳先生無奈地說，現在得一一打電話道歉，團體的部分就會發訊到Line群組說明。

其實這對新人過年前就在準備婚宴，找餐廳拍婚紗，還花3天時間拍MV，寄出的300多張喜帖作廢，損失1萬多元，而婚宴穿的3套訂做禮服，也取消重做，新郎也只能苦笑，「如果延後就要花比較多金錢，請婚紗攝影師、保留確定時間到舉辦婚禮的那一天。」

婚禮取消延後，兩人目前只能先到戶政事務所結婚登記，等到確定的好日子，還要再另外製作新一批喜帖。

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