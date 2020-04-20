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韓國瑜抱怨中央給的疫調資訊太少　黃偉哲緩頰：中央資料是重要參考

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▲台南市長黃偉哲指出，中央所提供的資料跟國防部所提供的資料，其實都是重要參考。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指出，中央所提供的資料跟國防部所提供的資料，其實都是重要參考。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對高雄市長韓國瑜抱怨中央給的疫調資訊太少，台南市長黃偉哲指出，中央提供的資料是重要參考，市府再依中央提供給資料，對當事人再做進一步的詢問，那這樣子的話，相信會得到資料更詳盡，所以中央所提供的資料跟國防部所提供的資料，其實都是重要參考。

黃偉哲指出，「因為中央是做全國疫情的handle，當然他們所做的這個部分是盡可能的詳盡，但即使中央提供給我們的資料，我們自己依中央提供給我們的資料，還是要對當事人再做進一步的詢問，那這樣子的話，相信會得到比較更詳盡資料，所以中央所提供的資料跟國防部所提供的資料，他覺得其實都是一個重要的參考，但是可能不會完全以他們的資料做唯一的判準，如果完全以他們的資料做唯一的判準的話，那萬一有疏漏的部分，到時候是台南市這邊的市民要承受，所以對於韓國瑜市長所講的話，他予以尊重，但是基本上到目前為止，台南市政府跟中央，目前為止合作還算很好，而且台南市為止，即便增加確診者，還是六都裡面確診者最少，台南市大概是15例，高雄是39例，然後台中是40例，所以目前為止，台南市還是在可控制的範圍。」

黃偉哲說，其實現在對於磐石號染疫官兵確診，目前為止在台南大概有去幾個地方，第一個是台南市籍住在歸仁，有去過百貨公司消費，去公共用餐區用餐，第二個來自外地的包括來自嘉義的，有去這個大賣場、去百貨公司，另外一個百貨公司的餐廳消費，第三個有一個去這個轉運站旁邊的便利商店買了東西，針對這三個地方，市府都會要求相關的營業處所，能夠休館能夠做清潔消毒的工作，最後才能夠去除市民們的疑慮。

黃偉哲說，他覺得衛生機關的想法是說，沒有那麼嚴重，就是消毒完就可以開放，但是他相信市民一定心裡面還是會有疑慮的。就說對於這樣子的場所是不是要休館1天徹底的處理。他看其他的縣市，包括台中、高雄、台北都會休館，所以市府在19日時就已經要求業者休館，所以業者超前部署，也就是說在法令上不必休館的，但是他們願意20日休館1天來做更徹底消毒，來去除消費者的疑慮，希望21日後消費者還可以重拾信心。

針對於台南歸仁個案，國防部那邊說15日才出來，台南市衛生局發現其實在高雄那邊14日有私自出來，該個案是沒有請假私自外出部分，黃偉哲說這個疫調部分最忌諱就隱瞞自己的旅遊史，隱瞞自己的這個消費史，坦白講帶來的不僅是自己的困難，而且會影響到整個疫情的這個調查以及防範。所以說，台南市疫情指揮中心所根據的是當事人自己的陳述，可能當事人，國防部在第一時間因為有那麼多官兵同時染疫，而且還有那麼多官兵還要做篩檢，所以可能對每個官兵的這個接觸史，它所做的是比較概略性的。當然他相信台南市疫情指揮中心所得到的是第一線、第一手，而且是確實的消息，至於如果個案還有些記憶上的疏失，他自己後來有再補充，這部分市府也尊重。但是在第一時間，市府已經匡列的接觸人，以及接觸去過那些場合，市府是以所得到的資訊為主。

至於國防部提供的資訊，當然是一個重要的參考。但是，如果國防部提供的資訊跟這個當事人所提供的資訊是不一樣的，本於料敵從寬，原則就是說，市府一加一用加法上面加上去，不會用減法減下去。就是說，國防部所提出的點、接觸史如果比較少，市府訪問當事人所提到的接觸史如果比較多，市府當然是以當事人為準。

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