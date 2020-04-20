敦睦艦隊24人染疫　呂秋遠揭「當兵不能說實話」秘辛

▲敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

記者黃巈禾／台北報導

海軍敦睦艦隊磐石艦累計24人確診，儘管海軍副司令19日在記者會向社會大眾鞠躬道歉，但仍無法平息防疫破口的批評聲浪。對此，律師呂秋遠揭露「當兵不能說實話」的背後秘辛。

呂秋遠在臉書呼籲，現在不是責備誰的時候，但可以是檢討的時候，至少檢討以後，類似的情況可以減少發生，這次的國軍管理上至少出現兩個表面上的問題以及一個根本性的問題。

呂秋遠首先指出，在訪問友邦的時候，國軍並沒有全程配戴口罩，但是海軍副司令卻說有，以軍隊標準比民間高的原則下，為何管理上沒有落實規定？在疫情如此嚴峻期間，即便帛琉是零確診的國家，為何沒有戴口罩執行任務？那麼又為何軍隊傳達給副司令的第一時間消息，竟然與實情不符？如果跟長官報告都不敢說實話，有什麼訊息還被掩蓋？

其次，呂秋遠提到，船艦上配備有船醫，且有些症狀在船上就已經出現，為何船醫沒有報告，或通報長官將他們進行隔離？因為檢查是假的？或者士兵自己吃退燒藥壓制症狀，躲避隔離？即便因為設備欠缺而無法篩檢，那麼這些有症狀的人，為何沒有進行自主健康管理？全國人民，只要有感冒症狀，都已經知道該檢驗、隔離，如果無法檢驗，就該隔離到下船為止，為何所有檢驗流程一切正常？

呂秋遠認為，這兩個表面上的「小」問題，暴露出國軍管理的根本性問題，就是蘇有朋在1995年的時候，在軍教片《號角響起》的提出的陳痾，「當兵，當兵不能說實話的。」

呂秋遠陳述，那部片的場景是這樣的，軍長視察軍隊，問了其中一名士兵從軍感想，士兵立刻按照標準答案回答「報告軍長，伙食好、住好，長官對我們如兄弟、如師長」，軍長一聽就非常開心，問說是「社會好還是部隊好？」士兵立刻回答，「當然是部隊好。」軍長更開心，於是立刻要師長給志願留營表，要對方馬上填寫。

呂秋遠敘述，士兵大喊「我不要我不要！」士兵嚇得連忙拒絕，軍長一看立刻知道問題，質問士兵「那你一定隱瞞了什麼，或者欺騙我、欺騙長官是要判軍法的！你是要留營呢？還是判軍法？」士兵哭著跟長官說，「我錯了，我真的不要留下來！」軍長一聽，先安慰士兵「你沒錯」，接著飆罵其他部屬「錯的是你們，虛偽作假，騙誰啊？你們是騙敵人還是騙長官？最後是騙自己！」

最後，呂秋遠將話題回到這次海軍染疫事件，並提到，醫官的紀錄顯示一切士官兵都正常、部屬告訴副司令，一切按規定辦理，也都有全程配戴口罩，「這樣的文化，如果不能改變，騙的是病毒，還是自己？至少還有好幾個月要作戰，不要辜負醫護人員的努力，還有防疫中心的指揮官的疲累與黑眼眶，病毒是騙不了的。一起加油，好嗎？說謊的人，要吞一千根針喔！」