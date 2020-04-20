敦睦艦隊屏東4例確診疫調足跡曝　環球購物中心20日休館大消毒

▲屏東縣新增新冠市炎3確診個案，均敦睦艦隊人員 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心公布敦睦艦隊共24例確診，19日新增案例其中3例為屏東縣個案，加上18日1例，共有4例皆為敦睦艦隊人員，確診個案目前皆收置醫院治療中。屏東縣政府接獲新增案件，立即展開各項緊急防治工作，嚴防疫情擴散蔓延。而其中一名個案，曾於17日至環球購物中心用餐，環球購物中心配合防疫措施，20日宣布休館，並進行全面消毒。另屏東市國民運動中心也在早上進行封館消毒。

衛生局進一步說明，該4名個案皆於4月15日下船，第1例於當日自行騎車返家1小時即又返回軍艦未有社區活動史。第2例經疫調顯示曾出入的公共場所為屏東市國民運動中心(4/16 17:30-19:00；4/17 15:50-17:30)、長治鄉玄天上帝廟附近球場(4/17 17:30-19:00)，其他地點皆短暫且有戴口罩。

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第3例4/16下午至屏東大學找朋友、4/17至屏東大學接朋友於環球影城食用晚餐即返家未出。屏東大學緊急開會稍後將對此發表因應作為。

第4例曾至潮州健身工廠運動(4/16 10:30-14:00)，同日即全程戴口罩搭乘火車及高鐵前往其他縣市，已將疫調資料提供中央流行疫情指揮中心，衛生局已初步匡列掌握27位接觸者進行居家隔離及自主健康管理，並進行相關衛教及環境清消。今（20）日相關館場封館消毒，加強監測並請民眾提高警覺，相關疫調持續進行中。

衛生局表示，因此波疫情部分確診個案有至社區活動，提醒民眾出入公共場所須加強防護措施，防疫重點如下：

一、 請醫療機構提高通報警覺，加強TOCC、通報及進行必要的醫療措施。

二、 強化社區防疫，民眾如近期出現發燒上呼吸道症狀或嗅味覺改變等疑似症狀，請配戴口罩儘速就醫。

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