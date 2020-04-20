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敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱　來回台南自強號入列

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▲敦睦艦隊嘉義市1例確診病例足跡公布。（圖／嘉義市政府提供）

▲敦睦艦隊嘉義市1例確診病例足跡公布。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

4月18日中央流行疫情指揮中心公布國內發生敦睦軍艦有新冠病毒疫情群聚感染事件，當日軍方即緊急召回全國700餘名相關軍艦人員進行採檢，於19日公佈新增21人確診，其中嘉義市有一例，嘉義市政府衛生局於接獲中央流行疫情指揮中心通知後，立即啟動疫調，完成接觸者匡列及掌握。

嘉義市因磐石艦新增1案例，無論是在軍艦上或返家均無相關症狀，目前已由軍方安排住院治療。該個案於4/15由家人開車接回家，全程均有戴口罩，16日至17日於嘉義市、台南市活動，18日接獲軍隊召回檢疫離開嘉義市。

請繼續往下閱讀...

詳細足跡如下表，簡述如下：4/16 11:30~13:30曾在千葉火鍋(垂楊店)用餐約2小時；該店家工作人員均全程戴口罩，在第一時間接獲市府衛生局通知後，決定自主管理並暫時停業，請清潔公司進行全面消毒。4/16晚間在家用餐於家中休憩。

4/17 上午10:12從嘉義市搭自強號103車次前往台南市，12:30~14:30臺南市南紡夢時代MOMO壽喜燒火鍋店與同袍用餐，隨後前往享溫馨KTV至17:30離開。有關在臺南市之活動地點，已同步通知臺南市政府衛生局，上述業者平時於換場即會進行環境消毒，在接獲通知時亦再次加強消毒。

4/17 下午18:01 搭乘自強號146車次，由台南市回到嘉義市。並由親人陪同19:00-19:30，在國華街路邊ㄉㄚ仔魯肉飯與家人用晚餐，店家老闆與工作人員均全程戴口罩，市府衛生局已通知環保局前往上述活動地點清消。

4/18上午接獲軍隊緊急召回，全程戴口罩至嘉義市指定地點集合前往檢疫所。

目前匡列接觸者5親人已安排採檢並進行居家隔離及環境消毒。衛生局呼籲在同時段中有至上述公共場所地點之民眾，如有發燒、上呼吸道症狀、嗅味覺改變、不明原因腹瀉，請撥打衛生局防疫專線2341150。

嘉義市政府表示，確診案例足跡點均已清消，餐飲業者除已積極配合清消外，衞生局並在業者休業重整期間派員進駐協助業者衞生防護再升級。

另外有關網路轉傳「今日確診一位軍艦兵週六4/18至嘉義市出遊」足跡訊息，衛生局說明，第一點該足跡非嘉義市確診個案足跡。第二點至於是否為其他縣市個案來嘉義市的足跡尚在確認中。請勿轉傳尚未證實資訊，避免觸法，也避免造成恐慌。

敦睦艦隊嘉義市1例確診病例足跡
4月16日 11:30-13:30 千葉火鍋(垂楊店)與家人午餐
4月17日 10:12-11:00 自強號火車103車次第3車。由嘉義市前往台南。
4月17日 12:30-14:30 台南市南紡夢時代MOMO壽喜燒火鍋與同袍用餐
4月17日 14:30-17:30 台南市享溫馨KTV與同袍唱歌
4月17日 18:01-18:42 自強號火車146車次。由台南市回到嘉義市。
4月17日 19:00-19:30 國華街路邊ㄉㄚ仔魯肉飯。與家人用晚餐。
4月18日 11:00 軍隊召回集中檢疫；19日確診後住院隔離治療。

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