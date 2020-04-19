防疫漏洞？海軍24人染疫…為何僅磐石艦中鏢　原因曝光了

▲磐石艦。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

本次敦睦艦隊，共有成功級巡防艦岳飛艦、康定級巡防艦康定艦、油彈補給艦磐石艦；外界好奇，為何僅有康定艦靠港，但目前確診的24例全集中在磐石艦上。事實上，磐石艦因為吃水太深，無法靠港，因此官兵是以接駁船的方式上岸。

言下之意，磐石艦、康定艦、岳飛艦的官兵皆有下船上岸執行任務。不過軍方人士表示，至於病源還需要調查，目前也已經成立專案小組調查，由軍政副部長張哲平親自擔任組長，納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，來配合「中央流行疫情指揮中心」調查，盡快找出病源。

▲總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府提供）



然而，針對艦上官兵防疫問題，國防部副部長上將張哲平19日在記者會上表示行前有準備3萬片口罩，官兵每人1片，可以用45天，執行前，大家有評估哪些防疫作為，符合指揮中心的指導和要求，防護衣跟酒精都一樣，比照需求來準備。

但是為何還是有官兵染疫？海軍副司令梅家樹則坦言，從事戶外帛琉當地表演活動的人員，確實沒戴口罩；且當時帛琉無確診案例，與館方做了協商，所以相關官式拜會，以及從事戶外帛琉當地體育與表演活動時，部隊時間點參與人員沒攜帶口罩，後續相關人員休假，確實有遵守全程戴口罩的規定。

為防堵病毒擴散風險，國防部19日出動陸軍39化學兵至磐石艦上消毒，裡裡外外都噴灑消毒水，包括船艙內的寢室、交誼廳、機房、會議室等等，確保每個角落都有被消毒到，避免病毒在艦上殘留，增加擴散的風險。

▲海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）



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