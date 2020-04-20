磐石艦70人看診　網友怒轟：未隔離就放行國防部不用罰款？

▲敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者黃巈禾／台北報導

敦睦艦隊累計24人確診新冠肺炎，民進黨籍立委趙天麟20日揭露，磐石艦377名成員，其中70人看診71次、5人曾發燒。國防部副部長張哲平表示，該5人已康復，後續醫師判斷是此案調查重點。對於海軍染疫，網友也灌爆國防部臉書，質疑為什麼從國外返台後不用管制。

國防部在臉書粉專「國防部發言人」表示，中央流行疫情指揮中心連夜針對敦睦支隊全體744員官兵實施篩檢，並於今日記者會正式發布，確診人數為21員，含18日公布的3名確診，共計24人確診，均屬磐石軍艦，其餘康定及岳飛兩艦，目前無確診個案。

國防部指出，將編成專案調查小組，由軍政副部長任組長，納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，配合「中央流行疫情指揮中心」，秉「公開、透明、信任、專業」的最高原則，釐清敦睦支隊任務執行全程各項防疫作為，誠實面對，絕不隱瞞。

貼文一出後，掀起網友不同意見，在責罵國防部的聲浪之餘，也有人認為「希望國防部這次能公開透明，配合指揮中心疫調，沒人希望染疫，少點指責，多點包容，台灣加油」、「勇於任事，誠實面對，國軍本色！非常時期，防疫視同作戰，絕不能掉以輕心！支持國軍！」

不過，當國放部證實磐石艦70人看診71次、5人曾發燒後，網友表示「 70人看診71次，5人發燒，隱匿不通報欸」、「越爆越多，軍紀渙散」、「國防部要詳實調查清楚。」、「疫情持續的當下為什麼還要去敦睦遠航訓練，可見國軍高層將領多麼沒有危機意識，且事後也隱匿不報更過份，是否更該引咎付責。」、「瘟洋中的一條破船，問一下陳時中」、「為什麼從國外回台不用管制？」、「回台未隔離就放行，國防部不用罰款嗎？」、「不用檢疫或居家隔離？」

▼網友灌爆國防部臉書。（圖／翻攝臉書粉專「國防部發言人」）