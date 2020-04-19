台南竹溪特色兒童遊戲區開放　黃偉哲視察並持續滾動式檢討與改進

▲台南市長黃偉哲在水利局長韓榮華陪同下視察竹溪特色兒童遊戲區，聽取議員與里長提供建議，承諾市府團隊將會進行滾動式檢討與改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府爭取「前瞻計畫-全國水環境改善計畫」等補助款，執行竹溪流域整治計畫，目前已陸續完成各分標工程，其中竹溪特色兒童遊戲區開放後，已吸引許多市民帶著孩子前來體驗，19日市長黃偉哲在水利局長韓榮華陪同下視察兒童遊戲區，聽取議員與里長提供建議，承諾市府團隊將會進行滾動式檢討與改進。





黃偉哲市長表示，今日特別來看已經開放使用的竹溪特色兒童公園，其實竹溪的整治分好幾個區塊，既要做好防洪的功能，又要發揮休閒遊憩的功能，目前先完成的部分就會先開放給民眾使用。這個兒童特色公園是台南的第6座特色公園，也是南區的第3座，所以有相當大的意義，提供周邊居民很好的休閒遊憩空間。



黃偉哲市長也指出，有些部分沒辦法第一時間做到百分百盡善盡美，而需經過使用者實際體驗並提供回饋意見給施工單位做改進，對於現場反映包括安全、照明、水質改善等意見，都會請相關局處儘快檢討改進處理，希望提供居民及遊客更安全的遊憩空間。





水利局表示，兒童遊戲區除了有大小朋友都喜歡的巨大沙坑及溜滑梯之外，更設置了特色遊具，例如供孩子攀爬的設施，促進孩子手腦並用，也滿足孩子各種攀爬的慾望，而遊戲區的地板則使用較為柔軟的鋪面，避免孩子跌落受傷。



遊戲區周圍種植多種綠色植物並設置座椅，讓帶小孩放電的爸媽、散步的居民能夠舒適且放鬆的享受自然氛圍；夜間沙坑周圍大大小小的球型燈具，散發昏黃的燈光，賦予遊戲區靜謐而恬適的氛圍。





今日視察行程除了黃偉哲市長與水利局韓榮華局長，市議員穎艾達利、蔡淑惠、呂維胤、沈震東、周麗津、林美燕、李啟維、蔡筱薇皆到場關心特色公園的使用狀況，並提供建議予市府團隊參考；市議員更與市府團隊一起發餅乾與乾洗手給現場遊玩的小朋友，順道提醒市民朋友注意防疫，也傳達市府團隊持續為市民朋友服務的心意。

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