居家檢疫「7度趴走」累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

▲對於台南市仁德區潘姓男子，違反居家檢疫規定，7度外出跑步、購物，被台南市生局按次數共裁罰70萬元，黃偉哲市長認為潘男是惡意的行為。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區一名潘姓男子，違反居家檢疫規定，7度外出跑步、購物，被台南市生局按次數共裁罰70萬元，惟傳出該名潘姓男子是中國籍人士，且人已失聯，台南市長黃偉哲指出，潘男行為是惡意的很過份，市府將查入出境紀錄。目前最新的訊息是，潘男已于本月7日離境返回大陸。

黃偉哲說，這種拒繳罰款跑掉的人也滿多的，市府委託行政執行署行政執行，因這位潘先生是來台灣依親，他應該受台灣的法律管轄。為什麼會有這個罰70萬？是採取一罪一罰，譬如說，闖紅燈、闖個紅燈就開啟張罰單，刑事上的你這個犯幾次罪，就做幾次判決，所以一罪一罰是有根據的；第二點，那罰70萬之後，他跑掉了。除非他不要再入境台灣，要不然的話，他應該要接受台灣的法律管轄，就是必須誠實的、繳完罰款才能夠再入境台灣。

第三，法務部行政執行署的執行效率蠻高的。現在目前為止，有40幾件違反居家檢疫規定的都會依照這個部分來開罰，期限到了拒繳罰金的就移送法務部行政執行署來處理。維持法律的尊嚴，而且確保國人在防疫期間的安全，這是最重要，罰錢不是用來補充國庫，罰錢是希望你不要違法，「這個潘先生一而再、再而三的違法，現在我相信惡意蠻大的，所以我們覺得應該要做一定的處理。」

對於潘男是大陸人，在台灣可能沒有財產，黃偉哲說，潘男如果不要再進來台灣，當然有可能會不一定追得到，潘男如果要再進來台灣，這一定是繳完罰款才能入境。

黃偉哲說，「現在還要去查他出入境紀錄，因為目前為止，台灣跟中國大陸還是有5個航點是可以飛，包括上海成都，還5個地方是有航班飛行，所以這個部分市府還是要去了解一下。因潘男不是刑事犯，也不能把他啟動防逃機制、派員跟監，也不能給他用電子手銬。其實最重要的是，他很惡意的在我們的防疫人員打完電話之後，才出門，很過份。所以說，將來我們的防疫怎麼樣堵住這個漏洞，缺口就是很重要的，不要等到說他們的社區看不過去，提供證據讓我們在事後偵辦，事後偵辦已經時間差很多，如果在他逃跑第一次、第二次就偵辦，這下子可能就少罰一點，搞不好就可以把他送到集中檢疫，這樣對民眾的安全保障就就更好。所以罰錢不是目的，能夠讓他守法才是目的。」

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