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影／台南陸籍男趴走又失聯　黃偉哲批惡意：防疫人員打完電話後才出門

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▲台南市仁德區潘姓男子，居家檢疫期間7度外出跑步、購物，被衛生局以1次1罰，每次裁罰10萬元計，共裁罰70萬元最重。（圖／資料照，下同）

▲台南仁德居家檢疫趴趴走的潘姓男子傳失聯，目前警方正追查其下落中。（圖／資料照）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區一名潘姓男子，違反居家檢疫規定，7度外出跑步、購物，被台南市生局按次數開罰，一次10萬元，共裁罰70萬元，惟傳出該名潘姓男子是大陸籍人士，衛生局祭出70萬重罰後，連人都不見了，警方正追查其去向中。

據了解，該名仁德區潘姓男子，在檢疫期間被檢舉多次落跑，且多次在防疫人員關懷電話後，就立刻出門，無視防疫禁令，男子被鄰居自行蒐證向市府檢舉，警、民政單位調查時還一度否認，曾引來台南市長黃偉哲震怒，揚言「落跑幾次、每次就乘以30萬開罰」，潘男最後場坦承曾7度外出跑步、購物，衛生局依法共裁罰他70萬元。

▲台南市仁德區潘姓男子，居家檢疫期間7度外出跑步、購物，被衛生局以1次1罰，每次裁罰10萬元計，共裁罰70萬元最重。（圖／資料照，下同）

據了解，這名潘男並不是台商，而是大陸籍人士，從對岸返台後依檢疫規定，需居家檢疫14天，到4月4日才結束，但潘男竟連續7天違反規定出門，台南市衛生局雖於17日裁罰潘男70萬元，但竟然意外發現潘男目前去向不明，原則上潘男如逾繳款期限，將專案移送行政執行署台南分署強制執行，惟潘男是陸籍人士，如何追繳罰金？相關單位正研議處理，目前由警方追查潘男下落中。

台南市政府衛生局目前接獲48件居家檢疫擅自外出案件，截至目前裁處44件共404萬罰金，分別依情節輕重開罰，罰金從1萬到70萬不等，其中包括1萬14人、10萬25人、15萬2人、20萬2人、70萬1人，目前已有29人繳完罰金，1名裁罰1萬元的民眾，因逾期未繳遭疑送行政執行，2人因送達文件時間差而裁定不成立。

針對仁德檢疫期間趴趴是被罰70萬元後傳失聯一事，台南市長黃偉哲指出，「這種拒繳罰款跑掉的人也滿多的，市府委託行政執行署行政執行，因這位潘先生是來台灣依親，他應該受台灣的法律管轄。為什麼會有這個罰70萬？是採取一罪一罰，譬如說，闖紅燈、闖個紅燈就開啟張罰單，刑事上的你這個犯幾次罪，就做幾次判決，所以我們一罪一罰是有根據的；第二點，那罰70萬之後，他跑掉了。我們覺得其實除非他不要再入境台灣，要不然的話，他應該要接受台灣的法律管轄，就是必須誠實的、繳完罰款才能夠再入境台灣。」

「第三個我們法務部行政執行署，他的執行效率蠻高的。現在目前為止，有40幾件違反居家檢疫規定的，我們都會依照這個部分來開罰，期限到了拒繳罰金的就移送法務部行政執行署來處理。維持法律的尊嚴，而且確保國人在防疫期間的安全，他覺得這是最重要，罰錢不是用來補充國庫，罰錢是希望你不要違法，那這個潘先生一而再、再而三的違法，現在我相信惡意蠻大的，所以我們覺得應該要做一定的處理。」

對於潘男是中國人，在台灣可能沒有財產，黃偉哲說，潘男如果不要再進來台灣，當然有可能會不一定追得到，潘男如果要再進來台灣，這一定是繳完罰款才能入境。「現在還要去查他出入境紀錄，因為目前為止，台灣跟中國大陸還是有5個航點是可以飛，包括上海成都，還5個地方是有航班飛行，所以這個部分市府還是要去了解一下。因潘男不是刑事犯，也不能把他啟動防逃機制、派員跟監，也不能給他用電子手銬。」

「其實最重要的是，他很惡意的在我們的防疫人員打完電話之後，才出門，很過份。所以說，將來我們的防疫怎麼樣堵住這個漏洞，缺口就是很重要的，不要等到說他們的社區看不過去，提供證據讓我們在事後偵辦，事後偵辦已經時間差很多，如果在他逃跑第一次、第二次就偵辦，這下子可能就少罰一點，搞不好就可以把他送到集中檢疫，這樣對民眾的安全保障就就更好。所以罰錢不是目的，能夠讓他守法才是目的。」
 

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