　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢疫趴趴走挨罰70萬！男撇下罰單飛返大陸　黃偉哲：先繳清才能再入境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲行政執行署台南分署指出，如台南市生局移送強制執行，就算潘男出境返回中國，行政執行程序還是會依法啟動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市仁德區潘姓男子，違反居家檢疫規定，7度外出跑步、購物，被台南市生局按次數共裁罰70萬元，黃偉哲市長認為潘男須要先繳清罰款才能入境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間，7度違規趴趴走，遭台南市衛生局共開罰70萬元，但潘男已在4月7日出境返回中國大陸。台南市長黃偉哲表示，除非潘男不再入境台灣，否則必須要先繳清罰款才能入境。

▲台南市仁德區潘姓男子，居家檢疫期間7度外出跑步、購物，被衛生局以1次1罰，每次裁罰10萬元計，共裁罰70萬元最重。（圖／資料照，下同）

台南市仁德區一名潘姓男子，違反居家檢疫規定，7度外出跑步、購物，被台南市生局按次數共裁罰70萬元，惟傳出該名潘姓男子是中國籍人士，且人已失聯，經台南市政府調查潘男出入境紀錄，發現潘男於4月4日解除居家檢疫後，即於4月7日離境返回中國大陸，人早已不在台灣。

▲台南市仁德區潘姓男子，居家檢疫期間7度外出跑步、購物，被衛生局以1次1罰，每次裁罰10萬元計，共裁罰70萬元最重。（圖／資料照，下同）

市府指出，潘男解除檢疫後即恢復自由之身，他並非刑事犯，尚不能對他作出任何人身自由限制，而衛生局裁罰有一定的法律程序，主要是衛生局必須會同警方，調閱相關的監視器影像，確認潘男違反居家檢疫之違法行為才能裁罰，衛生局的裁處書在4月17日開出並以雙掛號行政文書交寄，依規定在19日就會送達，看同居之人有沒有簽收，就算沒有簽收，依行政程序法寄存送達生效，7天內如沒有繳納罰款，衛生局馬上專案移送行政執行署台南分署強制執行。市府強調，市府所有作為都需「依法行政」。

▲行政執行署台南分署指出，如台南市生局移送強制執行，就算潘男出境返回中國，行政執行程序還是會依法啟動。（圖／記者林悅翻攝）

據行政執行署台南分署張哲榮主任執行官指出，台南分署如接到台南市衛生局移送強制執行潘男70萬元裁罰案後，台南分署將進行潘男財產清查，並傳喚他到案說明，潘男如4月7日即出境返回中國，台南分署行政執行程序還是會依法啟動，限制住居、拘提、管收、限制出境（再入境即無法出境）…，這些手段都不排除，但還是要視收到台南市衛生局行政執行案相關文書資料內容再決定處置方式。

對於外界認為潘男雖為中國籍人士，但其妻子為台灣人，潘男雖出境，如果在台灣沒有財產，是否可對其妻子名下財產強制執行？對此行政執行署台南分署指出，依現行法令規定，夫妻財產是分開的，潘男所欠罰款係不能向潘妻強制執行，究竟要如何處理，還是等收到潘男行政執行文書資料再決定。

・《The King：永遠的君主》鄭恩彩也愛用

ET快訊
敦睦艦隊爆群聚今暴增21人確診！影響海軍備戰？　國防部回應了
指揮中心不公佈下船官兵足跡！ 陳時中：接觸時間短「徒增恐慌」
又是境外移入！20多歲男去年美國就學　「國外發病」回台後確診
敦睦艦隊官兵24人確診新冠肺炎　海軍司令部副司令鞠躬道歉
敦睦艦隊一夜暴增21人　陳時中：暫不定調為「帛琉境外移入」
防疫優先！海軍官校確定「即刻開始停課2週」　
快訊／海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」！
新冠肺炎新增22人　確診來到420例
LIVE／海軍3染疫逾700人採檢「傳再增確診」　指揮中心說
口罩3.0系統測試完成估週三上路　超商插健保卡就能預購
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義男開堆高機不慎輾斃2歲兒　檢：下肢、腹部輾壓傷休克致死

擠狹小鐵皮屋聚賭！彰化15賭客「全部未戴口罩」　警急消毒憂防疫破口

桃園公寓傳來沙啞救命聲　警消破門！原來老婦跌倒遭沙發壓住

到小王家「加班」！空姐妻甜稱：我的大仁哥…夫見「肉體虐待」訊息崩潰了　

檢疫趴趴走挨罰70萬！男撇下罰單飛返大陸　黃偉哲：先繳清才能再入境

2歲男童倉庫前玩耍！爸開堆高機「沒看見他」　下秒猛撞輾過腹部…送醫不治

影／居家檢疫「7度趴走」累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

雲林兩派人馬「派出所前」打群架　警對空鳴槍逮6人

嘉義市兩車深夜對撞！　一車180度旋轉撞分隔島　另一車頭全毀

影／台南陸籍男趴走又失聯　黃偉哲批惡意：防疫人員打完電話後才出門

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

嘉義男開堆高機不慎輾斃2歲兒　檢：下肢、腹部輾壓傷休克致死

擠狹小鐵皮屋聚賭！彰化15賭客「全部未戴口罩」　警急消毒憂防疫破口

桃園公寓傳來沙啞救命聲　警消破門！原來老婦跌倒遭沙發壓住

到小王家「加班」！空姐妻甜稱：我的大仁哥…夫見「肉體虐待」訊息崩潰了　

檢疫趴趴走挨罰70萬！男撇下罰單飛返大陸　黃偉哲：先繳清才能再入境

2歲男童倉庫前玩耍！爸開堆高機「沒看見他」　下秒猛撞輾過腹部…送醫不治

影／居家檢疫「7度趴走」累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

雲林兩派人馬「派出所前」打群架　警對空鳴槍逮6人

嘉義市兩車深夜對撞！　一車180度旋轉撞分隔島　另一車頭全毀

影／台南陸籍男趴走又失聯　黃偉哲批惡意：防疫人員打完電話後才出門

未檢驗即死亡！厄瓜多隱藏病死數千例　政府發「紙箱棺材」安葬

病毒帶進家「1傳17」！紐約媽染疫無症狀　同住小孩一個接一個中鏢

敦睦艦隊爆群聚今暴增21人確診！影響海軍備戰？　國防部回應了

為何不公佈下船官兵足跡？　陳時中：接觸時間短「徒增恐慌」

歐洲建築+田園風光　蔣麗莉油畫水彩屏東監理站開展

嘉義男開堆高機不慎輾斃2歲兒　檢：下肢、腹部輾壓傷休克致死

台北爸預算4000萬…猶豫「買林口或南港？」　網秒選：根本不用考慮

澳洲短裙妹「當街狠揍」2女留學生：滾回中國！　目擊男還偷Airpods

新冠肺炎造就新興博弈投注項目　電競成賭客新寵

長榮美國舊金山返台航班傳又載到確診客　第一次採檢結果出爐

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

社會熱門新聞

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

驚！北宜重機「無人駕駛」衝下坡　車友看傻眼

250萬奧迪TT高速撞2車　釀3傷

網傳學生廁所性交照　遭影射學校報警

11歲女童被入珠12顆的媽媽男友性侵

離職記者擄女害命　一顆釦成破案關鍵

累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

桃園女求小黃司機下車幫忙　轉身偷錢

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

2歲男童倉庫前玩耍！爸開堆高機猛撞　送醫不治

撞人還問候老母　火爆女遭警上銬

19歲女兵戀上40歲士官！正宮見2人親吻照怒炸

「派出所前」幹架　警對空鳴槍逮6人

更多熱門

相關新聞

累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

台南市仁德區一名潘姓男子，違反居家檢疫規定，7度外出跑步、購物，被台南市生局按次數共裁罰70萬元，惟傳出該名潘姓男子是中國籍人士，且人已失聯，台南市長黃偉哲指出，潘男行為是惡意的很過份，市府將查入出境紀錄。目前最新的訊息是，潘男已于本月7日離境。

台南陸籍男趴走又失聯　黃偉哲批惡意

台南陸籍男趴走又失聯　黃偉哲批惡意

仁德檢疫男挨罰70萬　人又失聯

仁德檢疫男挨罰70萬　人又失聯

網傳學生廁所性交照　遭影射學校報警

網傳學生廁所性交照　遭影射學校報警

桃園太轟狂　兄弟總仔、領隊怎麼看

桃園太轟狂　兄弟總仔、領隊怎麼看

關鍵字：

台南趴趴走檢疫男出境黃偉哲繳清入境

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面