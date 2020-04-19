　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

避免群聚效應　新塭嘉應廟不用「攢轎腳」改擺放衣物求保佑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路，迎客王。（圖／嘉義縣政府提供）

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路今年因應疫情，信眾不用「攢轎腳」，只在神轎行經路線放上自身衣物。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟19日清晨舉辦已有182年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，受到疫情影響，廟方今年縮小規模，但還是有不少來自全國的信眾塞爆王船碼頭，嘉義縣長翁章梁率各界焚香祝禱，祈願濱海觀光發展及縣民闔境平安，新型冠狀肺炎疫情早日遠離。

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路，迎客王。（圖／嘉義縣政府提供）

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路，迎客王。（圖／嘉義縣政府提供）

每年農曆3月27日，新塭嘉應廟都會舉辦一項極具地方宗教特色、沿襲自1838年至今的「衝水路、迎客王」廟會，吸引成千上萬信眾共襄盛舉。19日上午7時許，宮廟神明陸續集結在新塭大排王船碼頭，參與這項非常罕見、已有182年歷史的傳統廟會文化祭典。

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路，迎客王。（圖／嘉義縣政府提供）

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路，迎客王，各友宮神轎也入水。（圖／嘉義縣政府提供）

「迎客王」，就是要迎接13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王。根據耆老口述，客王會搭乘一艘無形的王船，趁著潮水抵達新塭大排的王船碼頭，眾神明為表示歡迎客王巡狩，都會下水迎接，「衝水路」習俗因應而生，指的就是神轎衝入大排迎客王。

祭神儀式結束後，陣頭依序在王船碼頭進行參神儀式，吉時一到，在嘉應廟主帥「李王」代天巡狩令旗帶領下，各宮廟鑾轎在信眾吆喝及響徹雲霄的鞭炮聲中，前撲後繼衝入王船碼頭水域「迎客王」，場面壯觀。

為避免信眾簇擁引發群聚疑慮，「衝水路、迎客王」儀式後，由信眾在眾神明經過的路上擺放衣物替代傳統的「攢轎腳」，虔誠的信仰成為衝水路之外的另一項地方特色。

位於嘉義縣西南角的布袋鎮，東接義竹鄉、西臨台灣海峽，北與東石鄉為界，南隔著八掌溪與台南縣北門鄉為鄰，八掌溪北側出海口的新塭、好美里，更是明鄭時期先民來台拓墾要津，除完整的自然生態景觀外，嘉應廟「衝水路、迎客王」已成為濱海結合宗教與文化最具指標意義的觀光活動。

ET快訊
敦睦艦隊爆群聚今暴增21人確診！影響海軍備戰？　國防部回應了
指揮中心不公佈下船官兵足跡！ 陳時中：接觸時間短「徒增恐慌」
又是境外移入！20多歲男去年美國就學　「國外發病」回台後確診
敦睦艦隊官兵24人確診新冠肺炎　海軍司令部副司令鞠躬道歉
敦睦艦隊一夜暴增21人　陳時中：暫不定調為「帛琉境外移入」
防疫優先！海軍官校確定「即刻開始停課2週」　
快訊／海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」！
新冠肺炎新增22人　確診來到420例
LIVE／海軍3染疫逾700人採檢「傳再增確診」　指揮中心說
口罩3.0系統測試完成估週三上路　超商插健保卡就能預購
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歐洲建築+田園風光　蔣麗莉油畫水彩屏東監理站開展

駕駛人薪資補助「超有感 」　高屏澎東監理站超過1500人申請

花蓮持續零確診！東大門夜市雖列國家級警示區　人潮回流4成

為海而戰！　潛水客齊聚墾丁　為珊瑚打造乾淨「產房」

到嘉義植物園走走　彷彿走進百年城市綠洲

避免群聚效應　新塭嘉應廟不用「攢轎腳」改擺放衣物求保佑

補助來了！　嘉市監理所開放計程車、遊覽車駕駛津貼申請

嘉義市公立及非營利幼兒園　共計964位新生登記

嘉義市衛生所19日起周日停售口罩　週六上午賣到12點

疫情衝擊營收慘澹！台東主動全面減徵娛樂稅30％

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

歐洲建築+田園風光　蔣麗莉油畫水彩屏東監理站開展

駕駛人薪資補助「超有感 」　高屏澎東監理站超過1500人申請

花蓮持續零確診！東大門夜市雖列國家級警示區　人潮回流4成

為海而戰！　潛水客齊聚墾丁　為珊瑚打造乾淨「產房」

到嘉義植物園走走　彷彿走進百年城市綠洲

避免群聚效應　新塭嘉應廟不用「攢轎腳」改擺放衣物求保佑

補助來了！　嘉市監理所開放計程車、遊覽車駕駛津貼申請

嘉義市公立及非營利幼兒園　共計964位新生登記

嘉義市衛生所19日起周日停售口罩　週六上午賣到12點

疫情衝擊營收慘澹！台東主動全面減徵娛樂稅30％

未檢驗即死亡！厄瓜多隱藏病死數千例　政府發「紙箱棺材」安葬

病毒帶進家「1傳17」！紐約媽染疫無症狀　同住小孩一個接一個中鏢

敦睦艦隊爆群聚今暴增21人確診！影響海軍備戰？　國防部回應了

為何不公佈下船官兵足跡？　陳時中：接觸時間短「徒增恐慌」

歐洲建築+田園風光　蔣麗莉油畫水彩屏東監理站開展

嘉義男開堆高機不慎輾斃2歲兒　檢：下肢、腹部輾壓傷休克致死

台北爸預算4000萬…猶豫「買林口或南港？」　網秒選：根本不用考慮

澳洲短裙妹「當街狠揍」2女留學生：滾回中國！　目擊男還偷Airpods

新冠肺炎造就新興博弈投注項目　電競成賭客新寵

長榮美國舊金山返台航班傳又載到確診客　第一次採檢結果出爐

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

桃園714前　停辦校外教學畢旅等活動

回家真好！　滯留阿聯60旅客返台

駕駛人薪資補助有感　高屏東澎1504人申請

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

體育活動人數管制學校游泳教學課程停辦

饒慶鈴感慨無法留住誠品

蔡英文視察新港公糧倉　現有庫存86萬公噸

駕駛人每月補貼1萬　北區監理所開設假日窗口

不補助老人健保　民眾多付5千元

花蓮持續零確診　東大門夜市人潮回流4成

閃倒車遭聯結車撞飛　婦全身骨折搶救

「社交距離」影響婚姻和追愛　大不同

了解紓困需求　鄭文燦視察金格食品

更多熱門

相關新聞

侯友宜：不會因為這兩天零確診就忽略人潮管控

侯友宜：不會因為這兩天零確診就忽略人潮管控

新冠肺炎疫情上週三度出現「零確診」，加上天氣晴朗，週末許多登山步道湧現人潮，新北市長侯友宜19日受訪時表示，千萬不能因此放鬆，更要嚴謹面對，針對部分步道湧現人潮，已要求區長、里幹事實地去了解，「只要人潮一多，該封的就一定會封」。

蔡總統：政府應學習國際扶輪3462區精神

蔡總統：政府應學習國際扶輪3462區精神

關鍵字：

新塭嘉應廟攢轎腳新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面