避免群聚效應　新塭嘉應廟不用「攢轎腳」改擺放衣物求保佑

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路今年因應疫情，信眾不用「攢轎腳」，只在神轎行經路線放上自身衣物。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟19日清晨舉辦已有182年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，受到疫情影響，廟方今年縮小規模，但還是有不少來自全國的信眾塞爆王船碼頭，嘉義縣長翁章梁率各界焚香祝禱，祈願濱海觀光發展及縣民闔境平安，新型冠狀肺炎疫情早日遠離。

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路，迎客王。（圖／嘉義縣政府提供）

每年農曆3月27日，新塭嘉應廟都會舉辦一項極具地方宗教特色、沿襲自1838年至今的「衝水路、迎客王」廟會，吸引成千上萬信眾共襄盛舉。19日上午7時許，宮廟神明陸續集結在新塭大排王船碼頭，參與這項非常罕見、已有182年歷史的傳統廟會文化祭典。

▲布袋鎮新塭嘉應廟衝水路，迎客王，各友宮神轎也入水。（圖／嘉義縣政府提供）

「迎客王」，就是要迎接13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王。根據耆老口述，客王會搭乘一艘無形的王船，趁著潮水抵達新塭大排的王船碼頭，眾神明為表示歡迎客王巡狩，都會下水迎接，「衝水路」習俗因應而生，指的就是神轎衝入大排迎客王。

祭神儀式結束後，陣頭依序在王船碼頭進行參神儀式，吉時一到，在嘉應廟主帥「李王」代天巡狩令旗帶領下，各宮廟鑾轎在信眾吆喝及響徹雲霄的鞭炮聲中，前撲後繼衝入王船碼頭水域「迎客王」，場面壯觀。

為避免信眾簇擁引發群聚疑慮，「衝水路、迎客王」儀式後，由信眾在眾神明經過的路上擺放衣物替代傳統的「攢轎腳」，虔誠的信仰成為衝水路之外的另一項地方特色。

位於嘉義縣西南角的布袋鎮，東接義竹鄉、西臨台灣海峽，北與東石鄉為界，南隔著八掌溪與台南縣北門鄉為鄰，八掌溪北側出海口的新塭、好美里，更是明鄭時期先民來台拓墾要津，除完整的自然生態景觀外，嘉應廟「衝水路、迎客王」已成為濱海結合宗教與文化最具指標意義的觀光活動。