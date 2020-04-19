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國際扶輪3462區捐數千萬物資抗疫　蔡英文：政府應學習扶輪不畏困難精神

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▲蔡總統感謝國際扶輪社，並期許政府團隊應學習扶輪精神。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國際扶輪3462區總監黃進霖表示，將盡全力協助台灣防疫。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「分享扶輪、分享愛　扶輪防疫動起來」，國際扶輪3462區2020年取消大型年會改採直播視訊會議，並將省下來的經費添購數千萬元防疫物資，捐贈給台中、彰化和南投等縣市政府，19日還邀請總統蔡英文，以及在美國的國際扶輪社社長馬克丹尼爾梅隆尼進行視訊，蔡英文除了肯定扶輪社30年來為台灣的付出，更期許政府團隊應學習扶輪精神，克服困難，努力達成。

▲蔡總統感謝國際扶輪社，並期許政府團隊應學習扶輪精神。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡總統透過視訊感謝扶輪社的付出，現場座位擺設也可看出有依照「社交距離」標準進行。

為了避免群聚活動成為防疫缺口，國內許多活動被迫取消，國際扶輪3462地區年會原本也打算順從政策暫停辦理，但總監黃進霖評估「全民抗疫不分你我」，幾經思考，決定將年會以「現場直播3地視訊會議」的方式舉辦，讓全球扶輪人可以不受疫情阻礙，如期參與年會。

▲蔡總統感謝國際扶輪社，並期許政府團隊應學習扶輪精神。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼國際扶輪社社長馬克透過視訊和在台國際交換生視訊。

黃進霖說，現在線上有2700多名社友參加視訊會議，年初新冠肺炎爆發後，扶輪人就在思索，團隊能為社會和防疫做出什麼幫助，扶輪的六大服務領域裡，包括疾病預防與治療，以及經濟與社區發展等，這2項不正是目前最需要扶輪社服務的機會嗎？因此結合最好的社友廠商，捐錢、捐防疫物質，協助台灣盡快度過難關，Rotary can help。

▲蔡總統感謝國際扶輪社，並期許政府團隊應學習扶輪精神。（圖／記者鄧木卿攝）

黃進霖還說，這次社友分別捐給台中、彰化和南投3地千萬元防疫物資，包括2千套專業防護衣、1百組高流量氧氣治療系統、2百組防護插管箱及牛樟芝能量膠囊等，他也鼓勵各社社友「有錢出錢、有力出力」幫助中小企業，為「台灣防疫最前線」加油打氣。

▲蔡總統感謝國際扶輪社，並期許政府團隊應學習扶輪精神。（圖／記者鄧木卿攝）

▲前國際扶輪社社長黃其光致詞。

蔡英文致詞時表示，首先感謝各位社友，很多大型活動都停辦，但大家對於台灣的努力和付出並沒有停下來，各位不僅支持政府的防疫政策，還捐贈許多的醫療物資，大家結合國內外力量，一起對抗疫情，這些作為都是要讓世界看到Taiwan，看到Rotary。

▲蔡總統感謝國際扶輪社，並期許政府團隊應學習扶輪精神。（圖／記者鄧木卿攝）

▲2021國際扶輪社世界年會籌備會主委謝三連致詞。

她還說，過去30年來，因為扶輪社的堅持和毅力，幾乎讓台灣的小兒麻痺症絕跡，她期許政府團隊應該學習扶輪社精神，不論是防疫或是消滅C肝，政府都能跟大家一起克服困難，努力達成，明年國際扶輪社的世界年會將在台北舉行，她誠摯歡迎世界各地社友來台灣，再次感謝各位多年來為台灣做最好國民外交，台灣有你們真好。

▲蔡總統感謝國際扶輪社，並期許政府團隊應學習扶輪精神。（圖／記者鄧木卿攝）

▲黃進霖致贈台中市政府防疫物資，由衛生局副局長代為接受。

遠在美國的國際扶輪社社長馬克也透過視訊和多名在台灣的國際扶輪交換生進行視訊互動，來自義大利的王菲表示，她的家鄉成為重災區，原本猶豫到底要不要提前回家與家人團聚，但在與家人討論、必須多次轉機考量下，最重要的是台灣很安全，最後她決定留下來。

▲蔡總統感謝國際扶輪社，並期許政府團隊應學習扶輪精神。（圖／記者鄧木卿攝）

▲黃進霖致贈台中、彰化和南投三地防疫物資。

來台學習中文的西班牙交換生白艾德華說，因為西班牙沒有像台灣實施這麼嚴格的防疫做法，控制得宜，所以才會造成目前全國有16.7萬人確診，連他當醫生的母親，因為每天都要進出醫院，令他非常擔憂，但是台灣非常安全。

來自法國的詹艾利、美國的施云亞、日本李子晴和巴西的陳亞都說，台灣防疫做得很棒，讓她們都很放心，不只是政府在疫情爆發之後的明快決策，還有民眾完善的防疫觀念，以及積極配合的態度。

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