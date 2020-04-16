突繼承2億遺產！26歲獸醫「成就感莫名消失」　曝4個月轉折：仍騎車上班

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名26歲新手獸醫目前年薪約50萬，平時跟父母同住，每天騎機車上下班；沒想到，去年底出現驚天轉折，他突然繼承了高達2億的遺產，如今4個月過去，有別於一般人的想像，他生活依舊，那些錢甚至不敢去碰，最懊惱的是，在工作上的成就感竟一點一滴的消失了。

這名獸醫在dcard發文娓娓道來，畢業於台大的他工作近兩年，年薪加年終大約50萬左右，他無房無車、與父母同住蹭家裡的飯，而且也無須給孝親費，「平常興趣是逛outlet賣場買便宜的運動衫，穿了假裝自己不是不運動的肥宅，也沒有女朋友，加一加年開銷應該20萬以內吧。」

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然而，就在去年12月期間，父母忽然找他談話，並透露7年前從爺爺輩繼承了一筆相當龐大的遺產，活存200萬、定存2200萬、6年儲蓄險已繳清則有2040萬；另外，還有三筆土地，經查附近實價登陸，總和約1億4千萬的價值。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

他表示，「這些財產來自於7年前爺爺輩的農地被重劃成四塊建地，重劃後就直接轉登記到我名下，並賣出了其中一塊地，拿到4千4百萬。父母的意思是說，他們皆為退休公務員，有月退俸用不到這筆錢，所以打算在我出社會後，逐步把財產交給我看我怎麼用。」

事實上，男網友起初完全不敢相信，直到爸媽拿出郵局帳戶，甚至隔天還帶他去看了土地的位置，才終於肯面對現實，開始試著去思考下一步，他感嘆，「以前一直夢想有一天買樂透會中，但真的中了卻不知道怎麼辦......。」

4個月過去，他除了原本戶頭的錢外，其他完全不敢碰，而他的生活也並未改變，依舊騎機車上下班，加班沒有加班費，「然而最開心的領薪水日，卻突然變得好像有那麼一點怪怪的，成就感正在莫名的消失。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

男網友也不禁自問，「到底該不該離職呢？但離職後要做啥呢？努力找個女友嗎？離職念頭在診間遇到78飼主的時候，更不下出現兩百次，想一想...甚至有時候跟主人講話講到恍神。到底該怎麼辦呢？」

對此，大部分網友都非常羨慕他的境遇，「還不趕緊放照片，徵女友時間到了」、「在場的女性們快上啊，綁上了少奮鬥30年」、「不要離職～下班後可以做些觀念正確的理財跟投資的事情，用錢賺錢是很快樂的」、「好希望我也有這種好運」。

當然，有許多現實慘例借鏡，熱心網友也提醒道，「我是覺得心態上千萬撐住，萬一沉淪很容易變敗家子」、「缺乾妹妹嗎？規劃理財真的很重要，長輩們努力的成果，希望你好好運用」；另外，不少人則建議，乾脆自己創業，「你自己去開間動物醫院吧！自己當老闆」、「哇靠，如果是我一定辭，自己開一家，找獸醫來幫我上班」。