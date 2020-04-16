挖到高CP值甜點！家樂福推「五層芋泥寶盒」100元還有找　妹子一吃秒愛

▲原PO在家樂福發現一款芋泥寶盒相當好吃。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都喜歡到好市多挖高CP值好物，其他大賣場也不落人後，就有一名女網友日前吃了家樂福抹茶祭的生乳捲後，不僅給出高評價，還對家樂福甜點改觀。近日她又發現家樂福推出一款母親節的芋泥寶盒，一共五層相當有誠意，百元有找的價格超親民，原一吃更是驚艷狂讚「個人非常喜愛這盒！」

這位女網友在《Dcard》發文「家樂福 芋泥寶盒」，文中表示，「上次吃完家樂福抹茶季的生乳捲後對家樂福甜點改觀」，並貼出這次挖到寶的主角照片，「母親節的芋泥寶盒外型看起來外很誘人」、「蛋糕一共有五層，第一層跟第三層：芋頭泥；第二層跟第五層：海綿蛋糕第四層：鮮奶油」。

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接著原PO說明口感大讚，「五層一起挖起來好好吃～芋泥吃的到芋頭粒，味道也不會假假的，海綿蛋糕鬆軟又扎實，一層鮮奶油增添風味，個人非常喜愛這盒！」她也在留言處曝光價格，一盒只要98元，讓不少人秒心動。

▲家樂福的芋泥寶盒一共五層，看起來頗有飽足感。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，許多吃過的網友也大推，「我也超喜歡～～～～已經吃掉好幾盒了」、「超好吃～昨天剛買！吃起來蠻像7-11ㄉ芋頭生乳捲，這盒CP值更高」、「芋泥好吃！我是螞蟻人沒錯」、「份量一個人吃差不多，芋泥扎實。」還有人透露，有時蛋糕要出清，價格會下殺到69、79元不等，但似乎還是買新鮮的最好吃。

也有網友留言表示不同意見，「吃過這個，覺得奶油很膩耶！沒有很愛」、「真的不是很好吃，原本還很期待的，結果他的芋泥很甜，鮮奶油吃起來很廉價超級油膩，吃完舌頭頓時失去味覺。」只能說口味這種東西真的見仁見智，還是得要看個人喜好了。