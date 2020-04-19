牛津大學宣布「下周400病患進行人體測試」　盼8月推新冠疫苗救世

▲牛津大學宣布下周開始對400名病患進行臨床測試。（圖／翻攝自unsplash）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎延燒，至今全球超過200萬人確診，各國醫學單位致力開發疫苗與藥物，最近英國牛津大學（Oxford University）就宣布將在下周進行「人體試驗」，屆時將會有超過百名確診病患參加，並希望在今年8月之前可以成功推出新冠病毒疫苗。

根據英國《鏡報》報導，牛津大學的疫苗專家赫比（Peter Horby）表示，英國的醫學機構都在研發新冠肺炎的相關疫苗，其中包含了消炎藥、類固醇以及治療愛滋的用藥都是試驗的內容物，「我們在最短的時間內完成試驗，可以說是世界上最大的試驗」。

赫比表示，預計將在下周進行測試，至6～7月就可能會有部分的成效出來，英國將會有150間醫院、400位自願參加測試的人，測試內容將會用4種藥物。儘管這樣的消息對於確診病患家屬是好消息，但諾丁漢大學病毒教授Will Irving則警告，「疫苗盡可能測試一種，否則將不會知道確切的成效」。

劍橋大學臨床病毒學顧問史密斯（Chris Smith）則表示，新冠病毒變異性強，極有可能變成一種循環性的病毒，變成季節感染的常態，甚至隨時出現更嚴重的疫情，但到那個時候也不排除人類已經會有抗體，或是疫苗已經出現；但在疫苗尚未出現前，個人仍須保持高警覺的衛生習慣。