新冠肺炎損失巨大！　美國國會推法案「要大陸政府賠償」

▲美國國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國國會正式啟動新冠病毒調查機制，暫停向世衛資助。美國國會上周開始陸續推出法案，允許美國民眾控告中國政府，要求對新冠肺炎疫情期間所受的損失進行賠償。

根據美國之音報導，美國國會共和黨聯邦眾議員史密斯（Rep. Chris Smith）與同黨籍眾議員萊特（Rep. Ron Wright）17日推出法案。史密斯表示，許多美國人因為疫情死亡或受到永久性的傷害，還有一些人因為中國政府的謊言，而讓企業受到損失，「我的法案提供美國人機會，去討回他們因為中國失去的東西」。

另外，美國共和黨聯邦參議員霍利（Sen. Josh Hawley）則在參議院提出「新冠病毒受害者正義法」（Justice for Victims of COVID-19 Act），要求剝奪中國的主權免責權，允許美國人民提出私人訴權。

他更預計在國務院成立「新冠病毒受害者追求正義工作小組」，率領國際調查，追究北京對於新冠病毒疫情爆發的處理，授權美國和世界各地受害者，針對損失向中國政府追討賠償。霍利指出，「我的法案將會允許這個國家每一位受到新冠病毒影響的公民向北京提出訴訟，對中國共產黨提出訴訟」。