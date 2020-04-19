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美國產油商痛關1211口油井　總裁嘆「完全沒人買」：史上最慘情況

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▲中國大陸8月服務業數據表現回溫，市場投資人重拾信心，帶動油價上揚。（圖／路透）

▲由於找不到買家，美國產油商決定關閉1211口油井。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

由於全球石油（原油）價格暴跌，加上不斷有買家取消訂單，美國石油業者Texland Petroleum（德州石油公司）決定關閉旗下油井生產，提前為5月、6月減產行動做出準備。Texland總裁威爾克斯（Jim Wilkes）感嘆，以前儘管價格很低，但總能夠賣出石油，從來沒有像現在一樣，做出「關閉油井」的決定。

根據《華爾街日報》報導，位於德州沃思堡的德州石油公司決定，5月1日前將關閉旗下1211口產油井，原因是全球石油價格暴跌，「從油井中生產出的原油沒有買家，我們別無選擇只能關閉油井」，同時也是提前為5月、6月全球大量減產的行動做出準備。

德州石油公司日產量為7000桶原油，自1970年代創立後歷經多次石油危機。Texland Petroleum總裁威爾克斯表示，以前每一次石油價格低迷、甚至暴跌時，他們總是能夠想出辦法繼續賣出石油，並且把公司的盈虧維持在接近平衡的水準。

▲石油,原油。（圖／路透社）

▲威爾克斯表示，他們從未像現在一樣，做出關閉油井的決定。（圖／路透社）

威爾克斯感嘆，本次的新冠肺炎（COVID-19）危機，使他們面臨了前所未有的問題，「我們從沒有像現在一樣，做出關閉油井的決定」。該公司目前已經把決定告知員工，並向美國小型企業管理局（Small Business Administration）薪資保護計劃申請了一筆貸款，確保旗下73名員工不會因此被裁員。

石油輸出國家組織（OPEC+）12日達成史上最大減產協議，儘管未達到日減產千萬桶的規模，23個產油國仍同意5月到6月期間，每日減產970萬桶，消息一度激勵原油價格飆漲，但這一波漲勢卻沒有能維持，截至17日上午，布蘭特原油漲至每桶28.33美元，西德州原油則下跌至每桶19.69美元。

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