武漢「最初7病例」紀錄首曝光！華南海鮮市場肉販發燒10天　6人群聚病發

▲張繼先醫師被稱為疫情上報第一人，首曝光武漢「最初7病例」紀錄。（圖／翻攝中國國際電視台）



記者許力方／綜合報導

「疫情上報第一人」湖北省中西醫結合醫院內科主任女醫師張繼先近日受訪時，曝光了最初7名新冠肺炎確診病例的會診紀錄，重現拉響警報的關鍵時刻。當時院內收治7名類似症狀的患者，其中1人就是華南海鮮市場賣動物肉品的，且症狀最為嚴重，可能有代表性，院長立即通報，當時她也認為可能是傳染病，只是沒有想到會是像現在這麼強、死這麼多人。

時隔3個月首次打開檔案櫃，張繼先接受中國國際電視台訪問時，曝光了最初7 名新冠肺炎確診病例的會診內容，其中代表性患者第19床的入院時間是2019年12月27日，會診時間為12月29日，患者發燒10 天、胸悶、加重喘氣，院內共有10個部門的人參加，討論共7名類似症狀的患者，給予抗感染、抗病毒治療，甲流、乙流快檢皆呈陰性，心電圖異常。

張繼先說，第19床為收治的第4位確診病例，他是華南海鮮市場的賣鴨、動物肉品的攤商，他也是當初4人中最嚴重的患者，不過前幾天恢復狀況良好，已經來醫院結帳。根據紀錄中院長的總結，包括7名患者繼續對症處理，因無法明確感染源，建議通報疾控部門，並持續通報前來會診，7名患者中該患者最嚴重，有代表性，且可能造成群集性發病，其中已有5人症狀較重、危及生命，建議上級醫院或專科醫院診治明確感染源。

張繼先指出，當時12月27日中午就通報疾控部門，當天下午就前來調查流行病學，採集病人血液等相關檢查病原體，29日會診又接續通報，官方也派員來採樣，她認為反應即時。

被問到是否應該早點公布疫情，張繼先說，當初會診後覺得可能是傳染病，但沒有想到會是現在這麼強、這麼廣，「死了這麼多人」，只是覺得可能有一定的傳染性，她認為，若作為科學家，結論還沒出來之前沒有辦法跟大眾說，要有科學謹慎的態度，在跟大眾宣傳，而不是叫告知。

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