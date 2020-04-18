北區監理所全動員辦紓困！駕駛人每月補貼1萬　設假日窗口受理

▲北區五個監理所開設假日窗口，全體動員受理駕駛人紓困申請。（花蓮監理站提供）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部對受新冠肺炎影響發生營運困難之運輸相關產業，實施紓困振興方案，針對遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人，自4月1日至6月30日止，為期3個月，補貼駕駛人每月新台幣1萬元。

花蓮監理站表示，本週六、日（4/18～4/19）上午8時至下午5時，為讓受補貼對象之駕駛朋友們可以儘速完成補貼款之申領，開設假日窗口受理申請，設籍新北市、宜蘭及花蓮地區之駕駛朋友們，可就近至台北區監理所、板橋監理站、蘆洲監理站、宜蘭監理站及花蓮監理站辦理補貼申請。

應檢附之申請書、申請資格條件、應備證件及相關應注意事項等，可至台北區監理所官網查詢（網址: https://tmvso.thb.gov.tw/，便民服務-新聞及公告-嚴重特殊傳染性肺炎專區-重要防疫宣導）；另有雇主者，則由計程車公司（行號）、遊覽車客運業及小客車租賃業統一填妥薪資補貼清冊提出申請。

申辦受理地點（址）及洽詢電話：

台北區監理所：新北市樹林區中正路248巷7號；02-26884366轉251、202、205、316、312。

板橋監理站：新北市中和區中山路三段116號；02-22227835轉401、402。蘆洲監理站：新北市蘆洲區中山二路163號；02-22886883轉201、202。宜蘭監理站：宜蘭縣五結鄉中正路二段9號；03-965 8461轉201。

花蓮監理站：花蓮縣吉安鄉中正路二段152號；03-852 3166轉881、882、301、305。

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