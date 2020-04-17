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荒涼貨櫃屋老人病逝！　運將深夜載孝子「淚憶癌父親最後時光」

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▲▼計程車司機王國春。（圖／王國春授權使用）

▲計程車駕駛王國春。（圖／王國春授權使用）

記者蔡儀潔／綜合報導

「生命始終無常」，計程車駕駛王國春日前在貨櫃屋外，載到一位20多歲的小夥抱著重病老父搭車就醫，此次經歷讓他回想起自己當年，竟向驟逝前的父親大發雷霆，觸景傷情讓他一路爆哭，「當滿滿的思念無處安放的時候，它總會從眼睛裡奪眶而出」。不幸的是，乘客小夥的老父親已經離世。

王國春日前在粉絲專頁「王國春-我只是個計程車司機」分享近期經歷。他表示，當天按照任務備註，前往一處貨櫃門口等待乘客，看著隱匿在稻田旁的貨櫃，壓根沒想過這荒涼所在居住著人；叫車的年輕人隨後把老父親抱出來、安置在後座，接著跑去陰暗的廁所，蹲在角落清洗醫療用導管，「在只有一盞微弱鵝黃色燈泡照耀下的廁所，小夥背影顯得更加孤寂。」

請繼續往下閱讀...

王國春將他們載往醫院，一路上並無太多交談，但他內心百感交集，隨後以「順路」為由，少收回程車資，這近200元的車資對那對父子來說，可能已經是極大的幫助。送他們安全回家後，王國春一個人開車回高鐵排班，「開了10公里的路回高鐵，大概有8公里都是屬於哭到不能自已的狀態。」

▲▼計程車。（示意圖／記者楊亞璇攝）

▲王國春在載客過程中上了一課。（示意圖／記者楊亞璇攝）

王國春近日再度在臉書PO文，稱晚間突然接到小夥來電，稱父親休克了要去一趟醫院，他立即換上制服出門，然而老人最後還是不行離世了，「車裡很暗、很安靜、很沈悶，彷彿全世界的重量，都壓縮在我這台小小的轎車上。我不曉得該說什麼安慰的話。」

王國春隨後打破沉默，向小夥說，「你知道為什麼我會因為你昨晚的行為感動嗎？因為昨晚我看到你，就像看到兩年前的自己一樣。」原來王國春的父親因肺腺癌過世，在其生命的最後那段時間，24小時住在醫院照顧。

然而有一次在醫院，王國春父親讓兒子不要來照顧，並拿著拐杖起身作勢要打他，「我當下真的好生氣」，壓抑已久的情緒終於爆炸，他大聲對父親呵斥，「爸，你躺好，躺好！我不照顧你還有誰要照顧你。」一陣安撫後，父親才終於肯乖乖躺在病床上，想不到這一躺就沒有再起來了。

「就這樣，我父親一路從病床，躺到太平間，躺到殯儀館，躺到冷凍櫃，躺到羽化館，然後變成一罐粉末。」王國春向小夥感慨，「你照顧生病父親，還需兼顧領有身心障礙手冊母親的時候，我並沒有在你身上感到一絲不悅與不耐煩，這點是我完全無法超越的，你很有韌性、你很偉大！」

▲▼葬禮、死亡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲王國春感慨「愛要及時」。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫pixabay）

王國春回想起父親生前的最後時光充滿懊悔，「也許，在小夥身上我找到了這幾年我一直想做但卻沒辦法做的事情。就是在父親有限的生命裡，心平氣和得跟他坐下來，好好對話。你要知道，當一位病人長久以來的不可理喻，似乎都會在他離開以後，變得合情合理。」

「因為你會發現，一個人走了以後，是非對錯根本不重要，重要的是他走了、離開了」，王國春說，在你有生之年，都不會再像往常一樣，與你坐在客廳泡茶，拍桌大罵政治人物的不是，那些曾經垂手可得的日常，在至親離開以後，一切都變得遙不可及，「如果我知道，我父親拿拐杖趕我走的那幾個小時後，他會在我面前咳血而死，我還會大聲喝斥他叫他躺好，甚至跟他差點發生肢體衝突嗎？我不知道。」

他接著表示，「但如果我知道，那是父親生命的最後幾天，有一晚淩晨三點，他突然爬起跟我說他想吃炸彈麵包，我一定尋遍整座城市，也會買炸彈麵包給他吃，而不是去醫院樓下買了菠蘿麵包敷衍了事。」儘管已經過去2年，他仍希望能握著父親的手，在他耳邊輕聲地說，「爸，謝謝你。爸，對不起。爸，再見。」在PO文的最後，王國春呼籲大家「愛要及時」。

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