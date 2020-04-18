4天有3天零確診「陳時中救了台灣經濟」　杜紫宸：百年後應可配享忠烈祠

▲陳時中絕對每天絕對親自宣布疫情！（圖／指揮中心提供）

記者劉維榛／綜合報導

本周三度創下0確診奇蹟，歸功於台人高水準防疫，醫護第一線奮戰，背後更是國家隊88天不眠不休的成果！中華大學講座教授杜紫宸更對這些「防疫神戰將」給予高度讚賞，直呼「陳時中等不只救了台灣經濟、社會，也保衛了國軍將士，百年之後應可配享忠烈祠！」

繼3月9日首度0確診，直到4月14、16、17日振奮迎來「台灣0奇蹟」，杜紫宸在臉書感動表示，「辛苦了，各位防疫英雄！4天有3天零確診，國人士氣大振，對於台灣經濟趨穩擁有滿滿的信心，希望原先打算最近休業的企業股東，可以再等等。」

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▲國家隊超威！（圖／記者張榮恩攝）

事實上，台灣不但沒淪陷，更成了各國典範，背後是國家隊88天以來，日夜操勞爆肝所打下的戰績，尤其指揮官陳時中絕對親自出席，加上一線團隊配合，以及防疫人員抽絲剝繭疫調，揪出可疑病例，才讓大家免於陷入恐慌。對此，杜紫宸表示，「陳時中等不只救了台灣經濟、社會，也保衛了國軍將士，百年之後應可配享忠烈祠。」

底下網友熱議，「我以我們台灣全體政府國民為榮」、「選總統嗎？」、「怕會被吐口水，不要啦」、「看今天的街頭、蘇阿姨（餐廳）外頭排隊的人潮，感覺大家鬆懈了」。

另外，面對社區傳播風險低，是否五一勞動節能出遊？陳時中則苦口婆心喊話，流量管制會繼續實施，不會因為連假有特殊更動，雖然整體大環境在社區傳染可能性與風險相對較低，但只要放鬆形成破口，危機也會變大，再度呼籲大家「多忍忍」。