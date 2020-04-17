致死率17%！蜱蟲叮咬引怪病台灣現蹤　疾管署公告列法定傳染病

▲微小扇頭蜱。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

去年11月國內出現首起發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）病例，為加強監測防治，疾病管制署15日把該疾病公告為第四累法定傳染病，臨床醫師如果發現符合通報病例定義者，應該在24小時內通報。

疾管署副署長莊人祥表示，發熱伴血小板減少綜合症(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS)傳染方式主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，或是透過直接接觸急性期、末期或死亡病患之血液、體液或呼吸道飛沫顆粒而導致感染。

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國內去年11月19日出現首例確診SFTS病例，一名北部70多歲男性，10月24日出現發燒嘔吐症狀多次就診，後於11月3日因意識不清多重器官衰竭送醫，因個案發病前有山區活動史，研判曾遭蜱叮咬可能性高。

莊人祥指出，目前中國大陸、韓國及日本等國均有確定病例發生，國內自2013年起針對登革熱、屈公病及日本腦炎通報病例同時進行SFTS檢驗，2018年起也將恙蟲病通報病例同步檢驗SFTS；自公告為第四累法定傳染病之後，需依照防治工作手冊及感染管制措施指引，以強化各項防治措施。

疾管署提醒，蜱蟲為SFTS病毒主要的傳播媒介，民眾應避免暴露於蜱蟲孳生的草叢環境，若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用，避免被蜱蟲叮咬。