▲ 鶯歌鳳鳴公二公園「機器人主題」啟用，議員蘇泓欽：改造全新休憩場域。（圖／新北市工務局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府斥資1600萬元打造的鶯歌鳳鳴公二公園15日啟用，是一座以「ROBOT CITY機器人城市」為主題的全齡化特色共融遊戲場，原先規劃設置大恐龍溜滑梯，不少民眾反映怪獸會驚嚇到小朋友，議員蘇泓欽獲悉後，與相關施工單位反映修改設計，更改造型為機器人溜滑梯，讓小朋友在此度過許多快樂時光。

鳳鳴公二公園原本公園主題是「大恐龍」闢建過程中，有許多鄉親向議員蘇泓欽反映，公園裡頭規劃了許多體健設施、步道及草坪等設施，綠意盎然，都為當地即將新增一處公園而高興不已，但公園裡的溜滑梯的怪獸造型溜滑梯，由於形狀看起來相當可怕，讓來到公園裡遊玩的小朋友受到驚嚇，也引起鄉親議論紛紛。

▲ 原先規劃設置大恐龍溜滑梯，反映怪獸會驚嚇到小朋友。（圖／新北市議員蘇泓欽提供，下同）

議員蘇泓欽獲悉後，立刻向規劃興建的新北市工務局新建工程處反映，希望能夠依照居民需求變更設計，符合鄉親的期望，新工處也順應民意，把原本會驚嚇到小朋友的怪獸，修改成為目前的機器人溜滑梯造型。

鶯歌地區不少公園綠地因捷運三鶯線興建暫時無法使用，讓在地的鄉親減少許多休憩空間，為此議員蘇泓欽除積極與市府配合闢設二橋公兒四公園，逐步汰換、更新現有尖山、尖山公兒二公園內的設施，也從2019年起爭取闢建鳳鳴公兒二公園。

▲ 議員蘇泓欽獲悉後，與相關施工單位反映修改「機器人主題」設計。

工務局指出，鶯歌鳳鳴公兒二公園所在位置為兒童遊樂場預定地，規劃目標為活化公園用地，提供周邊學區及鄰里居民使用。公園主題定位為「ROBOT CITY機器人城市」兒童遊戲場，將機器人、機艙門、操控室、機器人機械元件等概念導入遊戲場中，結合各式遊具，身歷其境感受操控機器人，與機器人同樂的氛圍。

工務局表示，公園遊具主要以機器人主題遊戲塔、沙坑及礫石坑形式呈現。遊戲塔底層不受氣候因素影響，半室內空間彷彿置身於機器人內部，設有立體攀爬躺網、吊繩球擺盪等設施，供大人小孩一同探險遊樂；另塔外設有機器人滑梯、土丘滑梯、齒輪及板手意象跳樁等攀爬設施、遊戲塔二樓設有機器人操控室彩繪及開關意象跳樁設施等；遊戲塔上下、內外不同空間塑造，提供多元空間探索趣味性之遊戲體驗。

15日鳳鳴公二公園正式啟用，為鳳鳴地區居民新增一處公園綠地，提升當地居住品質，議員蘇泓欽也感謝新北市長侯友宜長期對鶯歌建設的大力支持，也對工務局、新工處等單位在規劃、施工期間的辛勞表達敬意，也希望市府持續推動鶯歌區地區的公園綠地建設，讓鄉親有更多的休憩休閒空間。

「神級保養」

▲ 15日鳳鳴公二公園正式啟用，為鳳鳴地區居民新增一處公園綠地，提升當地居住品質。