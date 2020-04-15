　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「將計就計」按兵不動　新北桃園合作抓到山坡地偷倒廢棄土

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 鬥智將計就計案犯放鬆戒心 新北桃園聯合抓到山坡地偷倒土。（圖／新北市農業局提供）

▲ 鬥智將計就計案犯放鬆戒心，新北桃園聯合抓到山坡地偷倒土。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局4月8日下午4時組成專案，並會同桃園市政府等相關單位現場聯合查緝，至新北市桃園市交界處山坡地，查獲邊坡平台堆置大量土石及廢棄物，當場依違反「山坡地保育利用條例」、「水土保持法」將行為人高某等移送司法機關並擴大偵辦，以保護民眾安全及維護山坡地自然環境。

農業局表示，2019年10月新北市政府農業局便在，前述泰山區南林路上與桃園市龜山區交界的山坡地查獲堆積土石，但是在場的管理者陳先生表示，土地是被人家傾倒，並提出報案三聯單；農業局人員乃將計就計設法放鬆案犯戒心，轉請當地派出所及區公所加強該巡查，果然4月8日新北市府警察局分局人員巡查此地，終於查獲管理門禁的高某及工人正在現場估價，當場人贓俱獲。

▲ 鬥智將計就計案犯放鬆戒心 新北桃園聯合抓到山坡地偷倒土。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市政府農業局4月8日下午4時組成專案，並會同桃園市政府等相關單位現場聯合查緝。

新北市農業局接獲派出所通報時，確認該山坡地是屬新北桃園二市交界，除組成專案邀集市府警察局林口警分局、區公所及環保局，也通報桃園市政府派相關單位至現場聯合查緝，除制止現場持續破壞山坡地，也開啟二市共同稽查成功案例，並依違反「山坡地保育利用條例」、「水土保持法」致生水土流失刑責移送司法機關偵辦，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

農業局長李玟表示，近日接獲案件多有傾倒營建混合物，本次查辦行動跨2直轄市境內，希望藉由聯合打擊不法行為，在此呼籲民眾不要有僥倖心態。現階段山坡地違規案件，除各區公所指派巡查人員負責巡查、查報及制止等行為外，也結合衛星影像監控山坡地，有效遏止及降低違規行為發生。農業局24小時不打烊，皆有排定輪值人員待命。若發現有竊佔國有土地或是違規整地有致生水土流失等刑責，將會依法移送地檢署，以保護自然環境及民眾安全。

「美麗最大的祕密」

▲ 鬥智將計就計案犯放鬆戒心 新北桃園聯合抓到山坡地偷倒土。（圖／新北市農業局提供）

ET快訊
滿臉血求饒網瘋傳！「豆漿明」討債「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警
志村健「私生子內幕」曝光！　10億遺產繼承順位揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南安南區工地傳槍擊案　疑債務糾紛1人受傷警方掌握特定對象追緝

影／滿臉血求饒網瘋傳！「豆漿明」討債「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　中警逮到6人

「將計就計」按兵不動　新北桃園合作抓到山坡地偷倒廢棄土

快訊／松山南京東路爆12學生鬥毆1少年遭刺胸　中輟生晚間投案「凶器」竟是它

不知刀那麼鋒利！1刀刺入致騎士枉死...「小鄭容和」：他穿螢光雨衣像紙箱

載女友買星巴克「600萬瑪莎拉蒂撞爛」！輔仁男大生家境曝光

2女遊碧潭從天鵝船落水亡　北檢調查「真相曝光」！

心很暖！她默默在警方值班台放100片口罩：想保護你們　警花感動到快哭了

「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

桃園居家檢疫趴趴走還拒不繳錢　執行署查扣房產「一貼封條」他馬上就繳

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

台南安南區工地傳槍擊案　疑債務糾紛1人受傷警方掌握特定對象追緝

影／滿臉血求饒網瘋傳！「豆漿明」討債「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　中警逮到6人

「將計就計」按兵不動　新北桃園合作抓到山坡地偷倒廢棄土

快訊／松山南京東路爆12學生鬥毆1少年遭刺胸　中輟生晚間投案「凶器」竟是它

不知刀那麼鋒利！1刀刺入致騎士枉死...「小鄭容和」：他穿螢光雨衣像紙箱

載女友買星巴克「600萬瑪莎拉蒂撞爛」！輔仁男大生家境曝光

2女遊碧潭從天鵝船落水亡　北檢調查「真相曝光」！

心很暖！她默默在警方值班台放100片口罩：想保護你們　警花感動到快哭了

「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

桃園居家檢疫趴趴走還拒不繳錢　執行署查扣房產「一貼封條」他馬上就繳

旅美30年夫婦確診逃回台！苦苓揭「背後關鍵」：不要再譙了

小賈斯汀「自我隔離」整天和老婆待在家　海莉認：生理期一段時間沒來了

紓困先發現金！　蔡英文：疫情緩和「加碼酷碰券」

台南安南區工地傳槍擊案　疑債務糾紛1人受傷警方掌握特定對象追緝

影／滿臉血求饒網瘋傳！「豆漿明」討債「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　中警逮到6人

不斷更新／朱育賢單場雙響砲　猿10下8比8追平獅

1歲兒子哭鬧「聲音突然中止」　林舒語一轉頭嚇壞…小孩翻白眼倒地

韓「兩大愛情劇男神」孔劉、玄彬都沒跟她合作過　韓網狂敲碗：夢幻都不足以形容的卡司

繽紛彩虹樓梯步出快樂童年　「萬花筒」幼兒園還有透明玻璃屋頂

能讓情侶感情迅速升溫的5個話題！說點小秘密讓關係更親密

社會熱門新聞

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

開瑪莎拉蒂載女友買星巴克撞翻貨車　輔大生嚇傻：我綠燈直行

激戰人夫48回合！21歲嫩妹自爆「16歲被包養」

2女碧潭從天鵝船落水亡　真相曝光

即／狠殺「小燈泡」逃死！　王景玉無期徒刑定讞

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

老婆提到前男友！「小鄭容和」殺死新店男

即／松山區12名學生談判爆衝突　14歲少年胸部中刀送醫

新莊輔大前車禍瑪莎拉蒂車頭全凹…貨車側翻滑行

通緝犯拒捕開車撞警！警開槍打中手臂

郵局經理投資期貨失利　用魔術鈔票A走6百萬

為飛機餐踢傷空姐　翁一人對陣4警

少年沈迷手遊月砸萬元　遭母斥責後墜7樓不治

更多熱門

相關新聞

新北珠蔥上市直送五星飯店

新北珠蔥上市直送五星飯店

春季來臨，適逢珠蔥盛產，為展現珠蔥多層次的味覺體驗，新北市政府農業局跨界與五星級台北凱撒大飯店聯名，推出五款期間限定的珠蔥料理，多樣化料理帶出珠蔥鮮嫩口感，此外因應疫情推出外帶餐點，在家也可輕鬆享用名廚手藝。

富基、龜吼魚市　新北推電商便利購

富基、龜吼魚市　新北推電商便利購

杜絕借人頭規罰鍰　新北斷水斷電展決心

杜絕借人頭規罰鍰　新北斷水斷電展決心

新北Online潑水節線上激戰

新北Online潑水節線上激戰

新北蔬果畜禽肉品市場啟動防疫措施

新北蔬果畜禽肉品市場啟動防疫措施

關鍵字：

新北水土保持山坡地

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

更多

最夯影音

更多
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面