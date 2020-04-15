「將計就計」按兵不動　新北桃園合作抓到山坡地偷倒廢棄土

▲ 鬥智將計就計案犯放鬆戒心，新北桃園聯合抓到山坡地偷倒土。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局4月8日下午4時組成專案，並會同桃園市政府等相關單位現場聯合查緝，至新北市桃園市交界處山坡地，查獲邊坡平台堆置大量土石及廢棄物，當場依違反「山坡地保育利用條例」、「水土保持法」將行為人高某等移送司法機關並擴大偵辦，以保護民眾安全及維護山坡地自然環境。

農業局表示，2019年10月新北市政府農業局便在，前述泰山區南林路上與桃園市龜山區交界的山坡地查獲堆積土石，但是在場的管理者陳先生表示，土地是被人家傾倒，並提出報案三聯單；農業局人員乃將計就計設法放鬆案犯戒心，轉請當地派出所及區公所加強該巡查，果然4月8日新北市府警察局分局人員巡查此地，終於查獲管理門禁的高某及工人正在現場估價，當場人贓俱獲。

▲ 新北市政府農業局4月8日下午4時組成專案，並會同桃園市政府等相關單位現場聯合查緝。

新北市農業局接獲派出所通報時，確認該山坡地是屬新北桃園二市交界，除組成專案邀集市府警察局林口警分局、區公所及環保局，也通報桃園市政府派相關單位至現場聯合查緝，除制止現場持續破壞山坡地，也開啟二市共同稽查成功案例，並依違反「山坡地保育利用條例」、「水土保持法」致生水土流失刑責移送司法機關偵辦，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

農業局長李玟表示，近日接獲案件多有傾倒營建混合物，本次查辦行動跨2直轄市境內，希望藉由聯合打擊不法行為，在此呼籲民眾不要有僥倖心態。現階段山坡地違規案件，除各區公所指派巡查人員負責巡查、查報及制止等行為外，也結合衛星影像監控山坡地，有效遏止及降低違規行為發生。農業局24小時不打烊，皆有排定輪值人員待命。若發現有竊佔國有土地或是違規整地有致生水土流失等刑責，將會依法移送地檢署，以保護自然環境及民眾安全。

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