　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃安眠藥完…無照開車上路！衰騎士遭撞飛慘死　肇事男判蹲牢4年+賠384萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者徐愷昕／新北報導

唐姓男子2018年8月19日凌晨服用安眠藥後，竟無照開車上路，途中不慎撞上騎乘機車的莊姓騎士，莊男經緊急送醫仍因神經性休克不治身亡。唐男刑事部分被判處有期徒刑4年；民事部分家屬求償802萬，法官審結判賠384萬餘元。全案仍可上訴。

▲▼三重轎車撞機車，機車騎士當場失去呼吸心跳。（圖／記者趙永博攝）

▲三重區轎車過彎失控撞機車，機車騎士當場失去呼吸心跳。（圖／ETtoday資料照）

36歲的唐男2018年8月19日凌晨2時許，在服用安眠藥後無照開車上路，怎料行經新北市三重區三德街集勇街路口時，疑似高速過彎失控，撞上莊男騎乘的機車，接著又撞上停在路邊的小貨車才停下，莊男遭撞後，連人帶車彈飛進公園花圃內，當場失去生命跡象。

莊男因巨大的撞擊力道，導致全身性多重創傷、骨盆骨折、右側氣胸與雙側血胸、雙側肋骨多處骨折、右上肢與右下肢開放性骨折、第二腰椎爆裂性骨折等傷害，經送醫搶救後仍不幸宣告不治。

▲▼三重轎車撞機車，機車騎士當場失去呼吸心跳。（圖／記者趙永博攝）

▲莊男機車被撞得面目全非。（圖／ETtoday資料照）

刑事部分，新北地院審理時認為，唐男明知服用安眠藥後駕車對一般往來之公眾具有高度危險性，竟漠視他人生命、身體之安危，在服藥後心存僥倖，導致被害人枉送寶貴生命，造成被害人家屬蒙受痛失親人難以抹滅之創痕傷痛，且至今未與對方家屬達成和解，但考量他犯後坦承犯行，因此依犯「不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪」判他4年徒刑。

民事部分，莊男家屬像唐男求償撫養費、精神撫慰金及殯葬費總計802萬，法官審酌莊男死亡時妻子55歲，尚有餘命30.6年，撫養費經計算約164萬餘元，再加上精神撫慰金後，判唐男需賠償384萬餘元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
喝咖啡30分鐘確診！酒店妹被帶出場卻「沒感染人」　陳時中揭原
家庭楷模老公藏「性愛工具」　小三爽讚：一起3P！正宮崩潰
快訊／中選會通過罷韓案　6月6日舉行投票
中華電信iPhone SE來了　0元新機資費曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不繳1.8萬罰款250萬透天厝遭法拍　執行署：基於「公義與關懷」暫緩點交

雲林警開BMW撞台中警老父母「奪兩命」　死者家屬貼文「求畫面尋真相」

不滿司法院操弄威權未審先判　前公懲會委員長怒告院長等3人

中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

沒繳1.8萬罰款「家被法拍了」　他打零工養2兒女與老母親…餐餐吃泡麵+醬瓜

吃安眠藥完…無照開車上路！衰騎士遭撞飛慘死　肇事男判蹲牢4年+賠384萬

前天才到職...隔天就失蹤！職員陳屍「文化大學草叢」　爸媽翻遍校園見屍崩潰

祥富水產突停業！欠薪2個月理由：政府紓困款沒下來　員工曝…早有預感倒閉

墜谷畫面曝光！新北警火炎山賞景墜百米命危　遊客自拍意外拍到驚恐瞬間

死前手機還在通話中！陸軍269旅中尉營區輕生　同袍爆：工作壓力逼上絕路

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

不繳1.8萬罰款250萬透天厝遭法拍　執行署：基於「公義與關懷」暫緩點交

雲林警開BMW撞台中警老父母「奪兩命」　死者家屬貼文「求畫面尋真相」

不滿司法院操弄威權未審先判　前公懲會委員長怒告院長等3人

中壢鐵皮廠房大火濃煙竄天　員工急撤消防佈水線灌救中

沒繳1.8萬罰款「家被法拍了」　他打零工養2兒女與老母親…餐餐吃泡麵+醬瓜

吃安眠藥完…無照開車上路！衰騎士遭撞飛慘死　肇事男判蹲牢4年+賠384萬

前天才到職...隔天就失蹤！職員陳屍「文化大學草叢」　爸媽翻遍校園見屍崩潰

祥富水產突停業！欠薪2個月理由：政府紓困款沒下來　員工曝…早有預感倒閉

墜谷畫面曝光！新北警火炎山賞景墜百米命危　遊客自拍意外拍到驚恐瞬間

死前手機還在通話中！陸軍269旅中尉營區輕生　同袍爆：工作壓力逼上絕路

館長廣告不實遭罰60萬怒飆王X蛋　柯文哲：罵完了還是要罰

安倍證實：2.8萬現金補貼盡速發放！　盼提高感染者治療費改善醫護待遇

叛軍無差別「大屠殺」！台男受困莫三比克…急求救：拜託幫幫我

PML 春季回歸　《絕地求生》持續推動 PUBG 全球電競賽事

日本男星秀「刮鬍神器」網友神出這裏買！4/26前美式賣場價格超佛價報你知

感謝防疫人員　桃園觀光旅遊發展協會致贈500個星級便當

HERSCHEL X Starbucks推聯名包　展現綠色時尚的環保態度

鶯歌鳳鳴公二公園「機器人主題」啟用　議員蘇泓欽：改造全新休憩場域

中職／桃園球場新規定　洪總：大家一樣就好

喝咖啡30分鐘確診　酒店妹被帶出場卻「沒感染人」…陳時中親揭原因

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

影／北橫過彎右側超車　騎士慘被聯結車「輾壓2次」斷魂

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

即／25歲警員休假爬火炎山！摔百米深山谷身亡

火炎山傳墜谷　新北警失足

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她

職員陳屍「文大草叢」　爸媽翻遍校園崩潰

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

驚見老公喊：一起3P！小三狂讚屁屁有彈性～正宮崩潰

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

更多熱門

相關新聞

基隆男酒駕、無照不繳罰單　房子被法拍

基隆男酒駕、無照不繳罰單　房子被法拍

基隆市一名陳姓男子欠繳1萬8千元的交通罰鍰，名下一棟市價約250萬元的3樓透天厝慘被法拍，讓不少人質疑「執法過當」。對此，宜蘭分署的執行官強調，由於陳男友10多次交通違規，包含酒駕、無照駕駛等紀錄，部分是被警方攔停，陳男一定知道違規，從收案到法拍，經歷了4年，陳男完全沒出面，才強制法拍。

陸配服安眠藥落水　倒臥池邊待救援

陸配服安眠藥落水　倒臥池邊待救援

新北保大警「防疫包」值勤超給力

新北保大警「防疫包」值勤超給力

新北桃園聯合抓到山坡地偷倒土

新北桃園聯合抓到山坡地偷倒土

新北珠蔥上市直送五星飯店

新北珠蔥上市直送五星飯店

關鍵字：

新北三重區安眠藥開車撞死人無照

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面