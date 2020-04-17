吃安眠藥完…無照開車上路！衰騎士遭撞飛慘死　肇事男判蹲牢4年+賠384萬

記者徐愷昕／新北報導

唐姓男子2018年8月19日凌晨服用安眠藥後，竟無照開車上路，途中不慎撞上騎乘機車的莊姓騎士，莊男經緊急送醫仍因神經性休克不治身亡。唐男刑事部分被判處有期徒刑4年；民事部分家屬求償802萬，法官審結判賠384萬餘元。全案仍可上訴。

▲三重區轎車過彎失控撞機車，機車騎士當場失去呼吸心跳。（圖／ETtoday資料照）

36歲的唐男2018年8月19日凌晨2時許，在服用安眠藥後無照開車上路，怎料行經新北市三重區三德街集勇街路口時，疑似高速過彎失控，撞上莊男騎乘的機車，接著又撞上停在路邊的小貨車才停下，莊男遭撞後，連人帶車彈飛進公園花圃內，當場失去生命跡象。

莊男因巨大的撞擊力道，導致全身性多重創傷、骨盆骨折、右側氣胸與雙側血胸、雙側肋骨多處骨折、右上肢與右下肢開放性骨折、第二腰椎爆裂性骨折等傷害，經送醫搶救後仍不幸宣告不治。

▲莊男機車被撞得面目全非。（圖／ETtoday資料照）

刑事部分，新北地院審理時認為，唐男明知服用安眠藥後駕車對一般往來之公眾具有高度危險性，竟漠視他人生命、身體之安危，在服藥後心存僥倖，導致被害人枉送寶貴生命，造成被害人家屬蒙受痛失親人難以抹滅之創痕傷痛，且至今未與對方家屬達成和解，但考量他犯後坦承犯行，因此依犯「不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪」判他4年徒刑。

民事部分，莊男家屬像唐男求償撫養費、精神撫慰金及殯葬費總計802萬，法官審酌莊男死亡時妻子55歲，尚有餘命30.6年，撫養費經計算約164萬餘元，再加上精神撫慰金後，判唐男需賠償384萬餘元。全案仍可上訴。

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