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零接觸購買！富基、龜吼魚市全年不打烊　新北結合東森ETMall促宅經濟

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▲ 石門富基漁港活跳跳「萬里蟹」輕鬆購 冰鎮幸福海味宅配溫馨送到府。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 石門富基漁港活跳跳「生猛海鮮」輕鬆購，冰鎮幸福海味宅配溫馨送到府。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

座落於北海岸的「龜吼漁夫市集」及「富基魚市集」以在地船家自產自銷新鮮魚貨聞名，每逢假日遊客絡繹不絕，而疫情期間，許多民眾減少或避免外出消費，為此市府也因應防疫時期，推動生鮮產品零接觸購物通路，透過貢寮鮑生鮮團購、黑貓宅急便及全家店取貨、東森電商平台「新北專區」、臉書及LINE@等通路全力搶攻宅經濟，讓民眾不用出門趴趴走也可以買到新鮮魚貨。

漁業處指出，新冠肺炎疫情的當下，許多人對於出門前往人潮擁擠的賣場感到疑慮，為了提升自身免疫力及抵禦病毒，更是會選購健康營養的產品，而當令海鮮白帶魚、紅魽、赤鯮、竹筴魚及貢寮鮑等新鮮海產正當時，是許多內行饕客採買優質海產的口袋名單。海鮮蘊含豐富營養素，能有效提升身體的免疫能力並增強抵抗力，現在價格平實，海產新鮮高CP值。

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▲ 富基、龜吼魚市全年不打烊 新北推電商便利購搶宅經濟。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 富基、龜吼魚市全年不打烊 新北推電商便利購搶宅經濟。（圖／新北市漁業處提供，下同）

漁業處表示，為了讓民眾方便採買，市府結合2處觀光漁市、淡水區漁會、貢寮區漁會、瑞芳區漁會產銷班及貢寮鮑養殖戶，將生鮮產品採購通路整合推動，透過貢寮鮑生鮮團購、黑貓宅急便及全家店取貨、東森電商平台、臉書及LINE@等通路，讓民眾購買零接觸風險，也更容易買到新北市尚青的生鮮魚貨，歡迎民眾多多善用網購服務下單購買，掃描QR CODE，連結至新北市政府漁業及漁港事業管理處：https://fishery.ntpc.gov.tw/，取得詳盡的資訊內容。

農業局長李玟指出，除了積極做好防疫措施外，為減緩疫情對攤商的衝擊，對於電商銷售時代「新北魚市集」也不缺席，如今在防疫期間推動生鮮產品零接觸購物通路，除了協助漁民銷售又可方便民眾採購，真是一舉兩得。海鮮產品一直是受人們喜愛的食物，其豐碩的蛋白質、低膽固醇、各種微量元素皆有豐富的營養成份，民眾只要動動手指，透過電腦或是手機，就可以輕鬆下單，給民眾居家防疫最給力的支援。

東森電商平台「新北專區」：https://www.etmall.com.tw/np/93654

「富基漁市」攤位資訊全攻略：https://goo.gl/ctTdka

「龜吼漁夫市集」攤位資訊全攻略：https://goo.gl/Gw1QeP

「美麗最大的祕密」

▲ 富基、龜吼魚市全年不打烊 新北推電商便利購搶宅經濟。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 石懶人之選速食九孔粥。

▲ 富基、龜吼魚市全年不打烊 新北推電商便利購搶宅經濟。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北魚貨新鮮多元任您選購。

▲ 富基、龜吼魚市全年不打烊 新北推電商便利購搶宅經濟。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北市尚青的生鮮魚貨，歡迎民眾多多善用網購服務下單購買，掃描QR CODE。

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