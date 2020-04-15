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主廚上菜！新北珠蔥上市直送五星飯店　美味佳餚可外帶及宅配到家

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▲ 主廚上菜！新北珠蔥上市直送五星飯店 美味佳餚可外帶及宅配到家。（圖／新北市農業局提供）

▲ 凱撒飯店主廚王裕賢及供應珠蔥農友胡陳偏田間合影。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春季來臨，適逢珠蔥盛產，為展現珠蔥多層次的味覺體驗，新北市政府農業局跨界與五星級台北凱撒大飯店聯名，推出五款期間限定的珠蔥料理，多樣化料理帶出珠蔥鮮嫩口感，此外因應疫情推出外帶餐點，在家也可輕鬆享用名廚手藝。

新北平溪山嵐環繞，潮濕的氣候非常適合珠蔥生長，為推廣民眾品嘗這高貴的平民美味，新北市特別與台北凱撒大飯店合作推出「珠事蔥滿幸福」限定料理，包括「珠蔥蚵仔雙鮮烘蛋」、「清炒珠蔥香蝦干」、「珠蔥魚翅餃」、「金牌蘿蔔絲珠蔥酥餅」與「奶香珠蔥火腿司康」等五道創意料理。

農業局表示，透過珠蔥的鮮甜凸顯各食材原始風味，多層次美味讓人驚豔。4月13日起至 5月31日止每日限量供應，此外，因應疫情減少民眾外出用餐習慣，期間也特別推出外帶及特定料理宅配服務，在家享用珠蔥，美味不打折。

▲ 主廚上菜！新北珠蔥上市直送五星飯店 美味佳餚可外帶及宅配到家。（圖／新北市農業局提供）

▲ 台北凱撒珠蔥季料理「清炒珠蔥香蝦干」。

台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，延燒多年的食安危機與近日來勢洶洶的疫情，讓民眾更加注意飲食並對入口的食物嚴加把關，團隊特別安排王朝餐廳主廚王裕賢親臨產地，了解珠蔥栽培方式與生長環境，激發料理創作靈感，實踐「從產地‧到餐桌」的理念，希望能透過對食材的堅持，提供健康的食物，讓大家在不安心的時代，吃得更安心。

農業局長李玟表示，與一般青蔥相比，新北珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，特有的淡雅清香最令人垂涎。內含豐富的維生素、胡蘿蔔素及膳食纖維，能夠增進食慾、幫助排汗及舒緩疲勞，是新北代表性的農產品之一。

李玟說，目前春季4-6月是口感最好的時節，期間特別與台北凱撒大飯店攜手推出限定料理，另提供外帶及宅配服務，在家也可輕鬆品嚐當令美味，心動不如馬上行動，喜歡新鮮珠蔥的朋友也可電洽平溪區農會購買：02-2495-1052。

「美麗最大的祕密」

▲ 主廚上菜！新北珠蔥上市直送五星飯店 美味佳餚可外帶及宅配到家。（圖／新北市農業局提供）

▲ 春季來臨，適逢珠蔥盛產，為展現珠蔥多層次的味覺體驗。

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