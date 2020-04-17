彰化超過千人被資遣　勞工處：可申請子女就學補助

▲彰化縣府勞工處針對資遣勞工宣導子女就學補助。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

受到新冠肺炎疫情影響，彰化縣政府勞工處統計目前至4月為止，通報1141名勞工資遣，為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，增辦108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」，且對於獨力負擔家計，或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額會再加給2成。

縣府指出勞動部為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，申請資格將追溯自1月18日至5月31日期間的非自願離職勞工，只要經核付失業給付，與配偶107年度綜合所得總額在新台幣148萬元以下，且至5月31日止未曾請領勞保老年給付，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，即可以申請。

補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4000元，私立高中職子女每學期補助6000元，公立大專校院子女每學期補助1萬3600元，私立大專校院子女每學期補助2萬4000元，且對於獨力負擔家計，如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額會再加給2成。

其相關申請書表即日起可至公立就業服務機構、彰化縣政府8個在地就業服務台、勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心及勞保局彰化辦事處等索取申請書，或經由勞動部網站下載，於填妥申請書並檢附相關文件，並於109年5月31日之前掛號郵寄至「勞動部就學受理小組收」，若有問題可洽詢電話：勞動部勞動福祉退休司(02)8590-2802、縣政府勞工處專線04-7532472、彰化就業中心04-7274271及員林就業中心04-8345369歡迎民眾多加利用。

►必買的「濕敷神水」又＋1 可以冰鎮、拋光肌膚太方便