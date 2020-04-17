疫情促成和解！中市府補助30萬　盧秀燕親出演「紙風車返笑日」

▲紙風車劇場與台中市破冰，台中市長盧秀燕親自演出「紙風車返笑日」。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

紙風車劇團與台中繼去年8月場租風波後再度合體，台中市場盧秀燕17日出席參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，也是該節目自3月開播以來，首位加入互動的特別來賓。受到疫情影響，紙風車劇團經營大受打擊，盧秀燕表示，市府將提供30萬元獎金給「紙風車返笑日」平台計畫，獎勵台中影片創作者投稿入選的影片，期盼拋磚引玉，幫助劇團度過疫情難關。

2019年8月間紙風車劇團與台中市政府發生場租問題引發風波，紙風車因此拒絕再到台中演出。如今國內各行業均受到疫情影響，紙風車劇團也在其中，劇團停擺損失至少千萬，因此發起「紙風車返笑日－1分鐘創意影片」徵稿活動，提供表演藝術圈相關人士投稿，此計畫也受到台中市等地方政府支持，表示願意資助獎金。

台中市府表示，「紙風車返笑日」線上劇場，自3月2日起對外廣徵劇場人的創意影片，只要曾經參與過劇場演出，無論是演員、技術人員，不限男女、年齡，都可上傳一分鐘影片，經錄取者即獲得3000元生存獎金。未來更將推出月賽、季賽與年賽，獎金上看30萬元，目前短短一個多月就累積超過192支投稿影片。

「台灣需要紙風車劇團！」盧秀燕指出，紙風車劇團是台灣民眾最喜愛的藝文團隊之一，聚集全台許多優秀的藝文工作者，也是國家重要的文化資產。疫情期間，紙風車由於規模龐大，受到的影響相對較大。為表達支持，市府將提供獎金給「紙風車返笑日」平台計畫，雖是杯水車薪，但希望藉此鼓勵民眾踴躍參與線上劇場創意影片甄選。

▲盧秀燕指出，紙風車劇團是台灣民眾最喜愛的藝文團隊之一，聚集全台許多優秀的藝文工作者，也是國家重要的文化資產。

紙風車文教基金會執行長李永豐說，這波疫情對表演工作者影響相當大，台中市政府在最困難的時刻，聲援紙風車並加入線上劇場錄影，為劇團打氣加油，讓人相當感動。他說，紙風車劇團嘗試線上劇場的表演形式，讓表演者鍛鍊自己的創意，也算是一種超前部署。

文化局表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴重影響藝文活動，已擬定「藝文紓困3+2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出的辦理期限、補助款提早撥款等。此外，「線上劇場」及「表演藝術升級」等徵件計畫已公告受理申請， 4月27日徵件截止，以鼓勵演藝團隊多元創作，期望協助藝文團隊度過難關。

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