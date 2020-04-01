最高法院院長交接　限量分案、積案過多問題可望解決

▲最高法院院長交接典禮。司法院長許宗力（中），前任院長鄭玉山（左），新任院長吳燦（右）。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

飽受批評的最高法院院長鄭玉山獲准退職，新院長將由最高法院刑事庭長吳燦升任。最高法院1日舉行交接典禮，司法院長許宗力致詞時，特別提出吳燦在死刑量刑時所提出的通盤檢驗標準，盛讚這是「吳燦基準」。另外造成最高法院積案過多的「限量分案」問題，吳燦也表示會積極面對，希望能儘速處理。

許宗力表示，鄭玉山任內推動最高法院開庭常態化，推動司法規費的多元繳費服務管道，啟用律師線上閱卷以及電子筆錄調閱系統；另外鄭玉山也大力配合司法改革，規劃最高法院建置大法庭，使法律見解的統一更加公開透明。而外傳壓垮駱駝最後一根稻草、造成鄭玉山去職的最高法院分案問題，許宗力僅輕輕帶過，稱讚鄭玉山推動最高法院分案改革措施，讓分案更加公開透明。

至於對吳燦新任院長的期許，許宗力先稱讚吳燦豐富的學識及實務歷練，並稱他著作等身，有50餘篇刑事法領域的學術專著。其中吳燦在某起死刑判決中，對針對死刑量刑所提出的通盤檢驗標準，許宗力說這有「吳燦基準」的美稱。最後許宗力期許吳燦能帶領最高法院再上層樓，為司法改革提升人民對司法的信任。

鄭玉山致詞時並未提到去職的原因，但他也強調自己任內改革最高法院保密分案制度，「將分案的結果公告於網站，贏得民眾信任。」「如果大家對司法沒有使命與執著，怎麼會有今日這麼透明、公義、科技、可以取得公信的分案制度。」他也說退休後，會好好學習當個丈夫、父親、爺爺，自己是司法永遠的志工。

新任院長吳燦，從未有擔任過法院院長的經歷，他原本預計要整理自己歷年在最高法院所做出的判決後，明年8月間就要退休。但「計畫趕不上變化」，接下這個重擔，很是惶恐，「大姑娘上花轎頭一遭，也是最終回」。

而外界目前亟力批評的最高法院限量分案制度，鄭玉山表示，今年初就已經取得共識，最高法院院內目前已經在設法解決；至於吳燦則表示，會積極面對這個問題，希望儘速解決最高法院積案量過大的問題。

▼最高法院院長吳燦。（圖／記者林敬旻攝）



