黑心「鳳梨」買口罩送酒精發大財！網購假好心騙百人　 狂撈百萬下慘曝

▲台南市刑警大隊循線查獲陳姓男子等人，涉嫌利用臉書社群網站及LINE通訊軟體，向網友散布販售口罩等訊息進而詐騙金錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊近日網路巡邏時，發現綽號「鳳梨」之男子利用臉書社群網站及LINE通訊軟體，向網友散布販售口罩等訊息進而詐騙金錢，查出陳嫌等人詐騙上百人，得手近百萬元，全案偵訊後移送高雄地檢署偵辦。

警方說，經抽絲剝繭過濾警政署165反詐騙專線及金融帳戶等相關資料後，發現被害人遍布全國人數多達上百人，受詐騙金額將近百萬元，即報請高雄地檢署檢察官許怡萍指揮偵辦。

案經台南市刑警大隊會同高雄市警局鳳山分局等單位，於4月16日分持高雄地檢署拘票及法院核發之搜索票，在高雄鳳山地區執行搜索拘提勤務，當場查獲陳嫌等3人及詐騙所用之金融帳戶以及作案用手機等贓證物，陳嫌等人皆坦承詐欺犯行，全案訊後移送高雄地檢署擴大偵辦。

台南市刑事警察大隊再次呼籲，民眾網路訂購口罩要謹記「防詐三『不』驟」，包括口罩實名制「不會」透過電話聯絡、「不會」用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結、「不要」透過社群網站或通訊軟體購買口罩。並提醒民眾若有詐騙問題可直接撥打「165反詐騙諮詢專線」或「110」尋求警方協助查證，以免被騙。

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