6.1億標下高新區地塊　Costco大陸第二間店選定蘇州

▲Costco蘇州店外觀模擬圖。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

開市客（Costco）（蘇州）貿易有限公司9日以1.42億元人民幣（約6.1億元新台幣）的總價拍下蘇州高新區地塊，代表蘇州將成為上海之外，Costco落戶中國大陸的第二家城市。據悉，該地塊旁緊鄰日本永旺夢樂城、瑞典宜家及法國迪卡儂，成為雲集世界四大零售量販店的超級商場商業區。

▲Costco蘇州店緊鄰日本永旺夢樂城、瑞典宜家及法國迪卡儂等大型賣場。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，開市客（蘇州）貿易有限公司於2020年1月在蘇州高新區成立，投資總額12.66億元（人民幣，下同），資本額4.22億元。根據蘇州市自然資源和規劃局3月10日公布的訊息，在蘇地2020-WG-20號地塊的說明中，明確該地塊應建設「一家大型倉儲式超市，賣場經營面積不小於14000平方公尺，機動車停車位不少於1080個」，且「註冊資本不少於4億元人民幣」。

結合此前公開的開市客（蘇州）貿易有限公司4.2億元人民幣註冊資本，外界紛紛猜測該地塊正是未來開市客蘇州店的店址所在。如今，這塊020-WG-20號地塊最終由開市客方拍下後，Costco位於中國大陸的第二間門市地點也隨之曝光。

▲Costco上海店開幕後，店外呈現排隊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

身為世界500強企業的開市客（Costco）是全球第二大零售商，總部位於美國西雅圖，年營收1410億美元，在全球12個地區設有超過780家門店，會員量超過9720萬人。中國大陸首家門市位於上海閔行區，去年8月底開業時，曾經歷開店4小時即關門和因總量管制導致排隊3小時引起民眾不滿的風波。