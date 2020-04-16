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0元入手iPhone SE　3大網購與蘋果官網同步開放預購

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▲iPhone SE (2020) 。（圖／Apple）

▲Apple新機iPhone SE。（圖／Apple）

記者洪菱鞠／台北報導

史上最低價iPhone來了！Apple於昨（15）日發布2020上半年新機iPhone SE 2020，台灣在海外首波發售名單之內，最低只要14,500元超好入手，吸引不少安卓用戶也想轉當果粉，東森購物、蝦皮購物、momo購物網祭出新機購買獨家優惠，並將於4/17起與Apple官網同步開放預購。

東森購物網將於4/17～4/22開放iPhone SE預約登記，會員登記即送獨家600元折價券，開賣當日下單可直接折抵，另搭配各家銀行優惠及支付回饋，最高可享10%優惠，換算可幫荷包精省下2,600元。

蝦皮購物預計4/17晚上8:00開放預購，只要於指定期間在活動頁面下單，除了可享300元蝦幣回饋，搭配「線上手機回收」再領最高1,500元購機補助，刷指定信用卡最多可省2,000元，買下來最高省3,800元。此外，下單後於活動頁完成登記，即享1元空氣清淨機登記資格，只需花一個銅板，就能把Honeywell空氣清淨機帶回家。

momo購物網同樣於4/17晚上8點起開放預購iPhone SE，其中刷花旗卡或匯豐卡滿15,000元可享最高回饋1,200元，另加碼送限量手機配件之外，若搭配台灣大哥大門號月租費1,399元、30個月方案，除了手機0元，再送mo幣$16,500。
 

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