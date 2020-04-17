台灣先預警病毒「人傳人」　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

▲ 針對台灣先預警病毒會人傳人，國台辦發言人朱鳳蓮指出，說法完全不符合事實（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣防疫部門曾於去年12月31日向世衛組織發函，示警新冠肺炎（COVlD-19）病毒會人傳人。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日指出，「世衛組織未向全球公開這項資訊，這些說法完全不符合事實。」

朱鳳蓮表示，疫情發生以來，大陸及時向世衛組織以及有關國家和地區通報疫情資訊。12月31日，武漢市衛生健康委在官方網站首次對外發佈《關於當前我市肺炎疫情的情況通報》，通報了27例病例，明確說明已採取隔離治療措施。世衛組織當天也接獲武漢衛健委公佈的資訊，世衛組織立即決定自1月1日在該組織三個層級組建事故管理支持小組，並進入抗疫緊急狀態。

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

關於台灣第一時間公布疫情會「人傳人」？朱鳳蓮回應，「台方所稱12月31日郵件，僅是引述武漢衛健委公佈的內容，並沒有其他資訊，也就是說武漢衛健委發佈的資訊，是台方郵件內容的唯一資訊來源。」

朱鳳蓮表示，台灣衛生部門12月31日向大陸國家衛健委發函，了解武漢衛健委公佈的資訊，「大陸國家衛健委通過兩岸醫藥衛生合作協定聯繫視窗書面回覆台方，請其參考武漢衛健委公佈的情況通報。」事實很淸楚，大陸方面首先公佈資訊，台衛生機關再進行轉述，不存在所謂台灣方面首先向世衛組織報告的情況。台方郵件也未提及人傳人，主要是向世衛組織瞭解情況。

▲去年12月31日大陸首次公布疫情相關訊息，內容指出沒有人傳人現象。（圖／翻攝 武漢市衛生健康委員會 ）

朱鳳蓮進一步指出，台灣衛生機關1月4日、6日發新聞稿，內容沒有明顯指出有人傳人現象及醫護人員感染。但3月15日後，台灣方面把12月31日轉述郵件包裝成首先示警資訊。如果從「示警角度看，這封郵件也不過是證明，武漢衛健委第一時間向社會公眾和國際社會發佈資訊。」

▲ 關於向世衛組織通報疫情，朱鳳蓮回應，民進黨政府的炒作是一個偽命題。（資料圖／路透社）

朱鳳蓮反擊，「可見，民進黨政府的炒作是一個偽命題，目的就是作政治文章。一些外國政客跟風炒作，以訛傳訛，借此攻擊大陸和世衛組織，完全是別有用心的。」台方稱無法與世衛組織進行溝通，這封郵件卻證明此言不實。

另外，針對疫情爆發後，台陸之間如何傳遞疫情訊息?朱鳳蓮表示，台灣衛生機關通過世衛組織《國際衛生條例》架構下的聯絡視窗，可及時獲取世衛組織發佈的資訊，並更新信息，台灣醫療衛生專家一直以適當身份參加世衛組織的會議。

▲武漢封城前，曾安排港澳台醫療專家赴陸考察。（圖／翻攝 武漢市衛生健康委員會）

朱鳳蓮說，從2019年初到2020年3月，16批24人次台灣專家參加世衛組織舉辦的技術會議。大陸方面1月12日至14日即安排台灣專家到武漢實地考察疫情。截至4月13日，大陸方面向台灣方面通報疫情信息127次。「對這些情況，民進黨政府一再迴避，諱莫如深，始終不如實向台灣民眾說明，不斷炒作所謂防疫缺口，現在又大肆炒作郵件示警，可見其用心並不是公共衛生防疫。」

最後，朱鳳蓮強調，世衛組織是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與世衛組織等國際活動，必須在一個中國原則下處理。民進黨政府炒作世衛組織涉台問題，企圖「以疫謀獨」，是不可能得逞。