陸兩會何時召開「四月底揭曉」　港媒：開幕可能在五月下旬

▲2020大陸兩會最後召開時間，可能在四月底揭曉。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／綜合報導

根據大陸官媒新華社指出，第十三屆全國人大常委會第五十次委員長會議今17日上午在北京人民大會堂舉行，由中共政治局常委、大陸人大常委會委員長栗戰書主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第十七次會議四月26日至29日在北京舉行，外界研判，大陸兩會最後召開時間將在四月底揭曉。

該報導指出，近期以來，湖北武漢等地陸續發生新型冠狀病毒感染肺炎的疫情。大陸中央作出全面部署，強調把疫情防控工作作為當前最重要的工作，當前遏制疫情蔓延、打贏疫情防控阻擊戰處於關鍵時期，必須集中力量、全力以赴。考量人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，會議經認真評估，認為有必要適當推遲召開十三屆全國人大三次會議。

▲港媒指出，今年兩會史上最短，可能10天結束。（資料圖／記者曾俊豪攝）

基於上述考慮，大陸常委會工作機構，擬訂關於推遲召開十三屆全國人大三次會議的決定草案。17日召開的委員長會議決定，十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日在北京舉行，其中一項議程是審議委員長會議關於提請審議《全國人民代表大會常務委員會關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定（草案）》。同時，全國人大常委會正在為積極修改與疫情防控相關的法律做好各項準備工作。

近日，各地的地方兩會將陸續召開，大陸第十三屆全國人大常委會也將在四月底於北京召開，同時決議兩會最後召開時間。根據《星島日報》17日消息指出，由於大陸已經基本控制疫情，中央初步拍板兩會將在五月下旬舉行，會期不超過十天，這也是史上會期最短的兩會