　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸兩會何時召開「四月底揭曉」　港媒：開幕可能在五月下旬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲2020大陸兩會最後召開時間，可能在四月底揭曉。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／綜合報導

根據大陸官媒新華社指出，第十三屆全國人大常委會第五十次委員長會議今17日上午在北京人民大會堂舉行，由中共政治局常委、大陸人大常委會委員長栗戰書主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第十七次會議四月26日至29日在北京舉行，外界研判，大陸兩會最後召開時間將在四月底揭曉。

該報導指出，近期以來，湖北武漢等地陸續發生新型冠狀病毒感染肺炎的疫情。大陸中央作出全面部署，強調把疫情防控工作作為當前最重要的工作，當前遏制疫情蔓延、打贏疫情防控阻擊戰處於關鍵時期，必須集中力量、全力以赴。考量人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，會議經認真評估，認為有必要適當推遲召開十三屆全國人大三次會議。

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲港媒指出，今年兩會史上最短，可能10天結束。（資料圖／記者曾俊豪攝）

基於上述考慮，大陸常委會工作機構，擬訂關於推遲召開十三屆全國人大三次會議的決定草案。17日召開的委員長會議決定，十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日在北京舉行，其中一項議程是審議委員長會議關於提請審議《全國人民代表大會常務委員會關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定（草案）》。同時，全國人大常委會正在為積極修改與疫情防控相關的法律做好各項準備工作。

近日，各地的地方兩會將陸續召開，大陸第十三屆全國人大常委會也將在四月底於北京召開，同時決議兩會最後召開時間。根據《星島日報》17日消息指出，由於大陸已經基本控制疫情，中央初步拍板兩會將在五月下旬舉行，會期不超過十天，這也是史上會期最短的兩會

ET快訊
喝咖啡30分確診！酒店妹被帶出場卻「沒感染人」　陳時中揭原因
家庭楷模老公藏「性愛工具」　小三爽讚：一起3P！正宮崩潰
快訊／中選會通過罷韓案　6月6日舉行投票
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國泰航空關閉美國3機組員基地　裁員286人「乘客量不到平常1％」

陸兩會何時召開「四月底揭曉」　港媒：開幕可能在五月下旬

江蘇查獲3車外省違規調入豬隻　11隻患非洲豬瘟3隻已死亡

陸港澳辦批立法會亂象　港律政司長：中央有權提出意見

「嫦娥四號」及「玉兔二號」順利喚醒　進入第十七月晝工作期

新冠肺炎第二波疫情大反撲？　大陸疾控中心主任直言「警報已拉響」

蓬佩奧隱射「病毒起源武漢實驗室」　趙立堅：把水攪混、轉移焦點

兩岸醫療專家舉行抗疫視訊交流　台灣專家好奇「中西藥結合治療」

國三妹「被斷網」怒打媽媽　爬窗哭喊「害我跳game對不起隊友！」

疫情下的無辜受害者　美2百名學者聯名「停止歧視眼光」

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

國泰航空關閉美國3機組員基地　裁員286人「乘客量不到平常1％」

陸兩會何時召開「四月底揭曉」　港媒：開幕可能在五月下旬

江蘇查獲3車外省違規調入豬隻　11隻患非洲豬瘟3隻已死亡

陸港澳辦批立法會亂象　港律政司長：中央有權提出意見

「嫦娥四號」及「玉兔二號」順利喚醒　進入第十七月晝工作期

新冠肺炎第二波疫情大反撲？　大陸疾控中心主任直言「警報已拉響」

蓬佩奧隱射「病毒起源武漢實驗室」　趙立堅：把水攪混、轉移焦點

兩岸醫療專家舉行抗疫視訊交流　台灣專家好奇「中西藥結合治療」

國三妹「被斷網」怒打媽媽　爬窗哭喊「害我跳game對不起隊友！」

疫情下的無辜受害者　美2百名學者聯名「停止歧視眼光」

中職／陳鴻文放榮譽假　林羿豪代班終結者

鞋控橘貓出門專偷原味布鞋！　飼主貼「滿車戰利品」求認領

先探／建立自主防疫供應鏈是首務

CBA／西進首季客場遠征最難適應　林韋翰自評表現60分

高價哄抬醫用口罩價格　經濟部：「案情調查中，母湯喔！」

先探／Switch概念股人氣放閃

中職／幫恰哥、小白燙衣服紅到國外　吉祥物小翔被爆耍大牌

好不容易搬開重物！　白柴「越獄只差一步」被抓包超衰...默默縮回去

國泰航空關閉美國3機組員基地　裁員286人「乘客量不到平常1％」

最高薪有70K！　桃園22家廠商4月21日聯合徵才釋出1,400個職缺

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

大陸熱門新聞

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

超市員工感染！　病毒「瘋狂傳三代」

女醫生跪地救保全…超辣正面照瘋傳！

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

來自台灣張經義　陸委會將查處

小孩哭著要風箏！　爸媽一戳被高壓電擊「四肢全部截肢」

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」急送醫

武漢官方證實漏報　死亡數增加1454例

武漢解封後7天內檢測22.6萬人 「無症狀感染者」人數出爐

撞傷老太太　他3天後竟離奇墜亡

時速130公里！ 他打造陸版「鋼鐵人戰衣」...下半年挑戰飛越黃河

深夜打110！接警員一舉動2女慘死

鍾南山：少數、個別病例不應妨礙復工復產

中國廣交會6月15-24日線上登場！

更多熱門

相關新聞

New Balance告贏New Barlun！

New Balance告贏New Barlun！

仿冒、侵權等事件在大陸屢屢上演，例如生產大量假鞋的莆田以及使用爭議商標的喬丹體育。不過，大陸當局似乎有意終結類似事件的發生

1992年以來GDP首次負成長　陸統計局：平常心看待

1992年以來GDP首次負成長　陸統計局：平常心看待

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

大陸兩會「敲定五月下旬舉行」　港媒：史上最短10天會期

大陸兩會「敲定五月下旬舉行」　港媒：史上最短10天會期

武統論升溫　邱垂正：民主台灣不會屈服

武統論升溫　邱垂正：民主台灣不會屈服

關鍵字：

大陸兩會人大常委會北京

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

快訊／文化大學「1男子陳屍附近草叢」！

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面