學生口罩在校園賣？校長協會5理由反對　陳時中：教育部持續溝通

▲0417中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者崔至雲／台北報導

經立委建議，衛福部正與教育部討論是否將口罩配發中小學，由學校販賣給學生，但不少教育團體反對，認為校園應回歸專業，口罩應由政府統一免費發放。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，教育部將持續跟學校各單位溝通。

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對於中央與教育部討論是否將口罩配發中小學，全國中小學校長協會今提5大校內販售口罩問題，包括學校沒有可刷健保卡的機器；涉及口罩費用的收與付，收據開立、公庫存放、核銷都是大工程；學校老師都有課務，目前並無專人可供與藥局進行訂購、領取、換發等事項；大型學校，3000多包的口罩，無載運的交通車輛，偏鄉學校需至市區運載防疫物資更麻煩；目前每天防疫量體溫、通報、早晚消毒已佔去大部分人力與時間，分身乏術。

陳時中表示，教育部將持續跟學校各單位溝通，如何達到有效率且方便的口罩販賣及配送也一直在思考，但也坦言「大家可能會犧牲一點」。

另外，中央目前擬推行學校賣口罩，台北市副市長黃珊珊說，北市府一開始就認為學校是比較容易發送口罩的地方，當時1月份市長就有說過，台北市學生都有悠遊卡學生證，其實都可以用悠遊卡學生證來驗證，但後來中央徵用我們就沒有提這方案。

黃珊珊也提醒中央，其實學校不用賣，「學校本來就可以代收代發」，所以如果學校有老師來協助，其實是非常直接簡單的。要不要用到販賣機都是可以討論，販賣機只是比較科技，如果中央不反對，因為販賣機還是有VPN的問題，還是有介接資料庫問題，如果中央同意的話北市府不排斥。