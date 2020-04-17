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酒店肉搏戰竟安全下莊！網友戲稱：原來喝咖啡、毒班機更危險

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酒店女公關密切接觸者檢測結果全為陰性，讓網友戲稱：「原來肉搏戰比喝咖啡安全！」（圖／報系資料照）

▲酒店女公關「密切接觸者」檢測結果竟全為陰性，讓網友戲稱：「原來肉搏戰比喝咖啡安全！」（圖／資料照）

圖文／CTWANT

台灣已經連續4天「本土零確診」，就連喧騰一時的酒店女公關接觸者也全數為陰性，案379酒店女公關的感染源至今尚未查出，至今匡列接觸者為123人，其中職場96人、家屬4人，以及其他接觸者，不過，指揮中心只針對其中密切接觸者21人進行採檢，昨晚公布全數結果為陰性！宣告酒客們都能安心。

不過，這樣的檢驗結果也令人感到匪夷所思，雖然感染機率實在難說，但性行為幾乎感染「百發百中」，這位女公關據調查也曾經被帶出場，但如今密切接觸者全數為陰性，讓許多網友頓悟「原來酒店肉搏戰是能夠安全下莊的！」相較之下，喝一杯咖啡、搭乘同一班飛機竟然都比同一間房間更危險，更容易中鏢？！也有網友開玩笑說：「可能全程戴口罩肉搏戰吧！」也有許多人質疑為何123人中只採檢21人？採檢率僅有17%。

請繼續往下閱讀...

相較於國外大爆發，台灣真的非常幸運，就連酒店、舞廳如此近距離接觸都全數安全下莊，因此也有專家認為：會不會許多台灣人早已經感染過、也有了抗體？康寧醫院副院長尹長生日前在談話性節目上表示，他認為許多台灣人也許都曾經感染過，也已經康復，所以身上已經擁有抗體，若是如此，也許可以考慮進行抗體篩檢，如此也能進一步知道社區中到底有多少人可以免於感染，對於目前停滯的經濟較有幫助。

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