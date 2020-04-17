　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

你的「菊花」獨一無二　史丹佛大學研發智能馬桶掃描「肛紋」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

史丹佛大學研發「智能馬桶」偵測排泄變化，幫助及早發現疾病。（圖／ Reuters）

▲史丹佛大學研發「智能馬桶」偵測排泄變化，幫助及早發現疾病。（圖／ Reuters）

圖、文／CTWANT

未來當你走進洗手間，可能就不只是如廁了！人的尿液和排泄物反映身體狀況的好壞，不過自己平時在家，卻不容易藉此發現疾病徵兆。對此，美國史丹佛大學研究團隊研發了一款「智能馬桶」，能偵測到使用者如廁的排泄變化。

這項研究近日刊登於《自然生物醫學工程》（Nature BiomedicalEngineering），研究團隊提到， 開發新系統的「智能馬桶」，同時具有感應器和檢測器，藉由檢測尿液中的成分變化及影片記錄，能及早發現使用者可能出現的疾病。

史丹佛大學研發「智能馬桶」偵測排泄變化，幫助及早發現疾病。（圖／med.stanford.edu）

▲史丹佛大學研發「智能馬桶」偵測排泄變化，幫助及早發現疾病。（圖／med.stanford.edu）

一般人要觀察、監視排泄物是否健康，過去在臨床上很難收集資料，這款「智能馬桶」，可以透過壓力和運動傳感器偵測，自動紀錄小便流量、並用影像紀錄，排便時也有重量感應器偵測，從排便落下的時間、形狀、顏色等影像分析，就連如廁時間、肛門影像等細節也都能準確紀錄，更能深度分析個人的身體健康狀況，最終數據能雲端上傳給家庭醫生確認，給予特定患者準確的診斷和監測。

史丹佛大學放射學系教授兼系主任甘比爾。（圖／med.stanford.edu）

▲史丹佛大學放射學系教授兼系主任甘比爾。（圖／med.stanford.edu）

領導研究的史丹佛大學放射學系教授兼系主任甘比爾（Sanjiv Sam Gambhir）表示，除了指紋識別系統之外，每一個肛門都是獨一無二的，所以馬桶中的攝像頭還能掃描肛門，作為身分識別使用。這項技術可以安裝在現有的馬桶上，研究團隊未來打算擴大檢測內容，比如腸道狀況，以及是否感染性病或使用非法藥物等。

更多 CTWANT 報導
19日起藥局、衛生所每周日休息不賣口罩？　莊人祥：仍在研議
100萬片口罩到手！德國秒取消感謝儀式　絕口不提「台灣」
加油再等等！預估下周油價降1元　2002年以來新低點

ET快訊
快訊／文化大學26歲教職員　陳屍校園草叢
快訊／25歲新北警爬火炎山　拍照時不慎摔山谷身亡
新北警墜火炎山畫面曝光！　賞景墜百米深谷命危
又零確診！小7咖啡買7送7、全家可樂第二件0元　全台飲品優惠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

你的「菊花」獨一無二　史丹佛大學研發智能馬桶掃描「肛紋」

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

你的「菊花」獨一無二　史丹佛大學研發智能馬桶掃描「肛紋」

上班沒業績！第1個客人進門坐下「被嫌好矮」...看照片果然只有半身

「防疫優先」壓垮經濟？葉金川：若當指揮官不趕盡殺絕

才聊2小時！交友軟體男「可怕佔有慾噴發」　網全傻眼：有事嗎

大樂透今頭獎衝5.7億！冷、熱號碼大公開　民眾還有機會中今年最大獎

防疫市政不中斷　新竹市長林智堅視察異地辦公整備

不受疫情影響！竹秀與慈濟科大「視訊簽約」　提供學生習實機會

內馬爾媽的鮮肉男友曾與2男三角戀　多重身分交往多名巴西一哥的熟人

祥富水產突停業！欠薪2個月理由：政府紓困款沒下來　員工曝…早有預感倒閉

連2天0確診！永和妹逛夜市曝「台灣奇蹟非偶然」　一張圖見證：讓人驕傲　

臉書取消未來一年所有實體活動！曾按讚疫情假消息用戶自動導向WHO闢謠網頁

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

新奇熱門新聞

有神快拜！日宅男撿混血妹回家養

西國摩天樓忘記設電梯　已蓋94%

日「處男飯」爆紅　超多女性想吃

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

世界最長單字　189819字母組成

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

老鷹抓小孩影片　網友舉3大破綻

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

陽具校徽好害羞　女校長砍掉重練

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

G奶女星下體全裸　一個手滑看光了

更多熱門

相關新聞

酒客安全下莊！網：原來毒班機更危險

酒客安全下莊！網：原來毒班機更危險

台灣已經連續4天「本土零確診」，就連喧騰一時的酒店女公關接觸者也全數為陰性，案379酒店女公關的感染源至今尚未查出，至今匡列接觸者為123人，其中職場96人、家屬4人，以及其他接觸者，不過，指揮中心只針對其中密切接觸者21人進行採檢，昨晚公布全數結果為陰性！宣告酒客們都能安心。

徐若瑄碩士論文「研究對象是自己」！網傻眼狂轟

徐若瑄碩士論文「研究對象是自己」！網傻眼狂轟

夜市低胸妹陪打麻將　網驚：酒店妹轉行？

夜市低胸妹陪打麻將　網驚：酒店妹轉行？

OPPO副總也想買新iPhone SE：這功能太有吸引力

OPPO副總也想買新iPhone SE：這功能太有吸引力

史丹佛大學靠馬桶檢測出健康狀況！

史丹佛大學靠馬桶檢測出健康狀況！

關鍵字：

周刊王史丹佛大學肛紋肛門

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面