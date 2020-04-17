你的「菊花」獨一無二　史丹佛大學研發智能馬桶掃描「肛紋」

▲史丹佛大學研發「智能馬桶」偵測排泄變化，幫助及早發現疾病。（圖／ Reuters）

圖、文／CTWANT

未來當你走進洗手間，可能就不只是如廁了！人的尿液和排泄物反映身體狀況的好壞，不過自己平時在家，卻不容易藉此發現疾病徵兆。對此，美國史丹佛大學研究團隊研發了一款「智能馬桶」，能偵測到使用者如廁的排泄變化。

這項研究近日刊登於《自然生物醫學工程》（Nature BiomedicalEngineering），研究團隊提到， 開發新系統的「智能馬桶」，同時具有感應器和檢測器，藉由檢測尿液中的成分變化及影片記錄，能及早發現使用者可能出現的疾病。

▲史丹佛大學研發「智能馬桶」偵測排泄變化，幫助及早發現疾病。（圖／med.stanford.edu）

一般人要觀察、監視排泄物是否健康，過去在臨床上很難收集資料，這款「智能馬桶」，可以透過壓力和運動傳感器偵測，自動紀錄小便流量、並用影像紀錄，排便時也有重量感應器偵測，從排便落下的時間、形狀、顏色等影像分析，就連如廁時間、肛門影像等細節也都能準確紀錄，更能深度分析個人的身體健康狀況，最終數據能雲端上傳給家庭醫生確認，給予特定患者準確的診斷和監測。

▲史丹佛大學放射學系教授兼系主任甘比爾。（圖／med.stanford.edu）

領導研究的史丹佛大學放射學系教授兼系主任甘比爾（Sanjiv Sam Gambhir）表示，除了指紋識別系統之外，每一個肛門都是獨一無二的，所以馬桶中的攝像頭還能掃描肛門，作為身分識別使用。這項技術可以安裝在現有的馬桶上，研究團隊未來打算擴大檢測內容，比如腸道狀況，以及是否感染性病或使用非法藥物等。

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