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叛軍無差別「大屠殺」！台男受困莫三比克…急求救：拜託幫幫我

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一名台籍男子受困非洲無法返台，自拍影片向外界求助。（圖／翻攝自PTT）

▲一名台籍男子受困非洲無法返台，自拍影片向外界求助。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

日前一名自稱為我國公民的20歲方姓男子，在YouTube上傳一支求救影片，內容指出自己正受困於非洲莫三比克（Mozambique），由於近期受到疫情影響，他4度嘗試從衣索比亞回台皆未果，但這幾天當地叛軍攻進城市，展開無差別攻擊，也就是所謂的「大屠殺」，讓他深感恐懼，請求台灣政府能提供協助。

方男在短短30秒的自拍影片中，神情顯得相當焦慮不安，斷斷續續的語句中透露出極大恐懼，「我所在城市附近有叛軍活動，他們已經屠殺超過上百位的生命，我真的很害怕，我現在的生命受到非常嚴重的威脅，希望我的政府、我的國家可以幫幫我，我實在是沒有任何辦法了，拜託你們幫幫我吧！」

請繼續往下閱讀...

影片發布不久後，自稱是友人的網友也在PTT貼文表示，方男有請在台灣的家人向政府求助，曾打電話到外交部24小時緊急聯絡中心，雖然對方相當熱心，但也表示我國目前沒有辦法提供協助，只能先聯絡台灣目前在非洲唯一友邦「史瓦蒂尼」。不過事後也都無消無息，因此方男才焦急地拍片請網友幫忙。

友人透露，方男原於迦納（Ghana）賭場工作，因老闆在莫三比克開店，於是方男轉到北部省會的彭巴（Pemba）幫忙，友人表示，「賭場是合法的，他純粹熱血想去非洲+合法賭場學經驗，而且他英語法語葡萄牙語西班牙語都可以通，還自學，是個語言神童。」此外，友人也貼出數張方男在非洲宣傳台灣的照片。

對此，外交部發言人歐江安今（17）日表示，歐江安表示，旅居莫三比克德爾加杜角省(Cabo Delgado Province)方姓國人，先前並未主動洽繫兼轄莫三比克的我國駐史瓦帝尼大使館或外交部求助，但外交部在得知方姓國人透過自拍影片公布在網站尋求政府協助後，立即於第一時間主動聯繫方先生在台家屬，以及網路留言的友人，表達我國政府的關懷，並取得方先生當地聯繫資訊。

歐江安指出，外交部及駐館已於17日上午與方先生本人通話致意，確認平安。方先生本人及家屬友人均感謝外交部即時給予關心與協助。

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