再累也要和你喝杯咖啡再賣口罩 台南市藥師公會送藥師咖啡提神

▲台南市藥師公會理事長吳振名，特別自掏腰包購買濾掛式咖啡來送給每位防疫藥師，感謝他們的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

健保藥局藥師代售實名制口罩至今已超過70天了，每家藥局分裝和代售超過5萬片口罩，藥師又忙又累！台南市藥師公會理事長吳振名，為疼惜這些為民眾服務的健保藥局藥師，特別自掏腰包訂製印有「我愛藥師」圖樣的濾掛咖啡來送給這些防疫藥師提神，並慰勞其辛勞。

吳振名理事長說：「套句廣告詞，再累也要和你喝杯咖啡，只是咖啡在各自藥局自己喝，服務民眾賣口罩來防疫，還是要靠大家一起努力繼續拼下去。」

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吳振名說，自口罩實名制以來，每家健保藥局藥師和他們的家屬或是員工幾乎都忙於發口罩的事，尤其是藥師，除了要過卡發口罩，處理處方箋調劑、訂藥、分裝口罩，樣樣都得親自上場，挑燈夜戰變成常有的事，偶而會有睡眠不足的現象，但白天又得繃緊神經、打起精神來服務買口罩的民眾和領藥的病患，為了讓這些辛苦的藥師可以提神，因此特別準備了濾掛咖啡來送給每位防疫藥師，表達個人敬意，也感謝他們的辛勞！

每個咖啡包上都印有特別設計的「我愛藥師」圖案字樣，吳振名說會印上這個圖案字樣，除了表達對防疫藥師的感謝外，也是在提醒藥師應以身為藥師為榮，能參與這次的防疫工作，更要把藥師這個神聖的職業角色扮演好，讓民眾獲得用藥安全的照護與做好公衛防疫的社會責任，也能讓市民都能獲得最好的健康照護，讓曾獲得「健康城市」殊榮的台南市能繼續保有這項美譽，市民也都能健康、快樂、平安的居住！並以身為台南市民為榮！

截至目前為止，台灣的防疫工作算是相當成功，吳振名除了感謝政府的運籌帷幄事前部署，也感謝台南市藥師們的認真付出以及民眾的配合，他也提到藥師們一定會來全力支持政府的口罩實名制工作，直到政府宣布解除疫情為止，在此之前，大家還是要堅守崗位來繼續做好防疫的工作。

吳振名指出，對於先前有藥局因為慢性病連續處方箋訂藥遇到障礙，藥局無法在病患領藥日期區間內完成調劑，而請病人再回醫院領藥一事，他感到相當抱歉，也感謝衛福部食藥署在知道實際狀況之後的用心幫忙，盡量調控各供藥通路的分配量，讓健保藥局有藥品可以來調劑給病患，民眾如果有慢性病連續處方箋，也可持處方箋至住家附近的健保藥局來領藥，除可減少出入醫院，也降低被感染的機會與風險。

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