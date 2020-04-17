何晶對台灣總統道歉　醫籲兩件事提升氣度「理直氣和陳述誤解」

▲因為何晶一篇臉書貼文，掀起星台網友論戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

新加坡總理夫人何晶臉書一篇「呃（Errrr）」的貼文，掀起網友隔空論戰，甚至出現一些不適當的留言內容。管理臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」的醫生16日PO文呼籲，希望台灣人做到「兩件事」，例如用理直氣和的態度陳述誤解，就能簡單又快速提升氣度。

對於何晶臉書貼文掀起的爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日曾提到，當初口罩禁運的確導致新加坡廠商的兩條生產線無法生產，造成困擾，目前台灣與新加坡仍有很多計畫正在合作中，希望網友們停止相關討論，「朋友之間互相幫忙，我們是很願意的，有太多情緒的反應是沒有必要」。

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▲「呃」貼文修改前後對比。（圖／翻攝自何晶臉書）

粉專「MedPartner 美的好朋友」的醫生16日也PO文呼籲，可以理解網友心中的不滿，但不用生氣就去出征，反而會影響台灣的形象，其實大家該做的事情很簡單，就兩件事，首先新加坡官方並未承認何晶的貼文，所以大可不必理會，萬一背後真的有什麼企圖，跑去吵架可能會因此中計；其次是用理直氣和的方式陳述誤解，同時釋出善意，這樣不僅能提升氣度，也能順便爭取新加坡部分民眾的認同。

雖然何晶的「呃」貼文用意不明，但她16日再度PO文表示，「我個人欠台灣總統一個道歉，同時也向她道歉」，還大讚台灣醫療防疫做得好，畢竟在對抗疫情的時候只有互相幫助才能克服困難，最後以中文寫出「大家加油」，似乎希望藉此修補這場風波帶來的影響。