找工作照過來！　台南市環保局招考清潔臨時人員300名

▲台南市環保局將辦理「2020年對外招考清潔臨時人員甄選」，5月中旬可以公告甄選須知，預計錄取300名清潔臨時人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南人口數超過188萬人，清潔隊員工作負荷越來越重，今年環保局將辦理「2020年對外招考清潔臨時人員甄選」，目前正在進行準備程序，5月中旬可以公告甄選須知，預計錄取300名清潔臨時人員。

環保局指出，這次僱用清潔隊員將委託第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，避免有黑箱作業的質疑。

市長黃偉哲表示，清潔隊的工作從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查到夜間清運垃圾，工作內容繁雜；台南人口數已經超過188萬人，清潔隊員負荷越來越大，工作雖然辛苦，但這份工作本質就是服務，希望能夠讓市容更加整潔，歡迎符合報考資格之市民朋友能踴躍報考，未來能協助市府替民眾服務。

環保局長謝世傑進一步說明，台南市的面積為六都第3大、人口數也超過188萬人，但清潔隊員人數卻是六都中是最少的，經過多方考量，確實有增加清潔隊員的必要。同時，這次將委託第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，杜絕任何黑箱作業的可能，歡迎符合資格的鄉親加入環保局行列，一起打造優質環境。

蔡依林、桂綸鎂、賴雅妍淡妝也仙氣 從小就靠「銀貂霜」養成